Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Праздничную встречу для многодетных женщин, мам из малообеспеченных семей и активисток волонтерского движения провели в Казани накануне Дня матери. Мероприятие организовало местное отделение «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Встречу посетили первый заместитель исполнительного секретаря Казанского отделения партии Наталия Павлова и генеральный директор ООО «Альфа Инвест», секретарь Кадетского первичного отделения «Единой России» Александр Мазков. Павлова отметила, что материнство требует большой ответственности, а мамы не только заботятся о детях, но и становятся для них примером трудолюбия, терпения и доброты.

Для гостей подготовили концерт с участием хора «Волжские зори», народного артиста Татарстана Владимира Васильева и воспитанника детского сада №399.

Среди участниц встречи была Марьям Китаева, которая воспитывает семерых детей. Она переехала в Казань из Ташкента, создала семью и занялась общественной деятельностью. Китаева также основала женский клуб, объединяющий жительниц микрорайона «Салават Купере».

Участницы встречи рассказали о своих семьях и обсудили материнство. Многодетная мама Мария Ткачева поблагодарила организаторов за внимание к семьям и возможность пообщаться с другими женщинами. По ее словам, подобные встречи помогают мамам почувствовать поддержку и признание их ежедневного труда.

В завершение участницам вручили подарки от Казанского местного отделения «Единой России» и Александра Мазкова.