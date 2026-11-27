‎Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести платеж за ОМС для формально безработных и поручила проработать этот вопрос профильному комитету, фонду ОМС и Счетной палате, сообщает РИА Новости.

«Давайте все-таки разделим: те неработающие, за которых государство несет обязательства, и хотя бы условный платеж для начала для тех, кто якобы не работает. Эти якобы неработающие – на самом деле работающие и хорошо зарабатывающие», – сказала Матвиенко.

Она также отметила, что формально безработные не принимают участия в российском медстраховании, однако регионы платят за них порядка 1,3 млн рублей.

«Чем больше будет богатых людей в стране, тем лучше. Но они должны нести солидарную ответственность в обществе за сферу медицинских услуг», – считает председатель Совета Федерации.

Тем не менее отказывать в гарантированной Конституцией медпомощи никому не будут. Кроме того, эта мера не затронет уязвимые слои населения – детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и тех, кто не может работать по объективным причинам, заверяет Матвиенко.