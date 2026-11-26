В Турции открыли первый в стране завод малеинового ангидрида мощностью 50 тыс. тонн в год. В церемонии участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Александр Новак и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Какую роль республика сыграла в реализации проекта и почему он важен для Турции – в материале «Татар-информа».





Запуск нового завода даст Турции собственный источник сырья, которое раньше приходилось целиком закупать за рубежом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Завод закроет 90% потребностей Турции

Сегодня в Турции официально открыли завод по производству малеинового ангидрида TN Maleik Petrokimya. Предприятие находится в Организованной промышленной зоной Гебзе (GEBKİM) в провинции Коджаэли.

По этому случаю на промплощадку прибыли заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Вместе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом они нажали символические кнопки, дав старт уникальному для Турции производству.

Проектная мощность – 50 тыс. тонн малеинового ангидрида в год. По данным министра торговли Турции Омера Болата, объем инвестиций в завод составил $330 млн.

Запуск нового завода даст Турции собственный источник сырья, которое раньше приходилось целиком закупать за рубежом. Со слов министра торговли Омера Болата, за последние пять лет страна импортировала малеинового ангидрида примерно на $420 млн.

По данным компании TN Maleik Petrochemical, которая была создана для реализации проекта, цель производства – удовлетворить 90% потребностей Турции в малеиновом ангидриде, снизить зависимость от импорта и предотвратить ежегодный импорт на сумму $60 млн.

Завод по производству малеинового ангидрида в Стамбуле Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для чего нужен малеиновый ангидрид

Малеиновый ангидрид (МАН) – востребованное химическое сырье, которое используют при производстве материалов для разных отраслей промышленности. В промышленности его получают преимущественно путем окисления н-бутана, одного из компонентов сжиженного нефтяного газа.

Основная область применения МАН – выпуск ненасыщенных полиэфирных смол, на которые приходится около 57% мирового потребления этого вещества. Такие смолы используют при изготовлении наполнителей, герметиков и клеев, а еще для изделий из стекловолокна.

Продукты на основе МАН применяют в автомобилестроении, судостроении, строительстве, лакокрасочной промышленности и сельском хозяйстве. Из него производят компоненты красок, лаков, клеев и строительных материалов.

Рафинат Яруллин Фото: © Анатолий Медведь / РИА Новости

Идея фикс Рафината Яруллина

Чтобы понять, при чем тут Татарстан, нужно вспомнить идею создания производства малеинового ангидрида в Татарстане, которую практически с начала 2000-х годов продвигал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Он рассматривал этот продукт как основу для развития целого направления нефтехимии с высокой добавленной стоимостью.

Яруллин даже представлял проект завода мощностью 40 тыс. тонн в год с инвестициями 1,8 млрд рублей на одном из заседаний холдинга. Тогда российский рынок и страны СНГ, по приведенным в документе оценкам, потребляли около 3 тыс. тонн малеинового ангидрида, а потенциальная потребность оценивалась в 10 тыс. тонн. Весь необходимый объем сырья поступал из-за рубежа. В 2014 году Яруллин вновь назвал организацию такого производства одним из приоритетов развития нефтехимии республики.

Интерес к проекту объяснялся возможностями дальнейшей переработки малеинового ангидрида. Из него получают, в частности, 1,4-бутандиол и полибутилентерефталат – материалы, применяемые в производстве пластмасс, композитов и других изделий. «Если ты не производишь его у себя, значит, ты его покупаешь, а продавец сам диктует цену», – объяснял Яруллин в интервью в 2019 году.

В итоге к реализации проекта приступила «Татнефть». Производство мощностью 50 тыс. тонн в год планировали разместить на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе. Сырьем должен был стать нормальный бутан, получаемый при переработке газа. В 2018 году проект вошел в планы развития нефтегазохимического комплекса компании, в 2019-м началась подготовка к строительству, а в сентябре 2020 года «Татнефть» получила разрешение на возведение установки.

Азат Бикмурзин Фото: © Анатолий Медведь / РИА-Новости

Турция вместо Татарстана

Однако практически одновременно аналогичный проект затеял СИБУР. В декабре 2018 года компания объявила о начале строительства производства малеинового ангидрида мощностью 45 тыс. тонн в год на площадке «ЗапСибНефтехима» в Тобольске. Более того, СИБУР рассчитывал не только заместить импорт, но и поставлять продукцию на экспорт, в том числе в Турцию.

В 2019 году представители «Татнефти» заявляли о намерении ускорить строительство завода, чтобы опередить конкурента.

Вместе с тем, в июне 2021 года, во время визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Турцию, «Татнефть» подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством промышленности и технологий Турции. Документ заложил основу для развития совместных проектов в нефтехимической отрасли, в том числе строительства завода малеинового ангидрида в Турции.

В декабре того же года «Татнефть» сообщила о приостановке строительства. Как пояснил директор нефтегазохимического комплекса компании Азат Бикмурзин, после уточнения объема капитальных затрат и оценки рыночной конъюнктуры стало понятно, что проект не окупится в соответствии с первоначальными ожиданиями.

К тому времени СИБУР уже практически завершил строительство своего завода и запустило его в апреле 2022 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Какое участие в проекте принимал Татарстан

Строительство завода на территории специализированной химической промышленной зоны GEBKİM началось в 2022 году. Для реализации проекта была создана турецкая компания TN Maleik Petrokimya A.Ş. Ожидалось, что завод будет достроен в 2024 году, но сроки сдвинулись.

В мае 2026 года Бикмурзин сообщил «Интерфаксу», что компания вышла из проекта в Турции. Причины выхода компания официально не раскрыла.

Сегодня в личном канале в МАКСе Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в реализации проекта принимали участие технологи и инженеры из Татарстана.

«Сегодня в Турции открыли первый в стране завод малеинового ангидрида. Этот проект стал возможным благодаря крепким отношениям лидеров наших стран. Особая гордость за то, что в его реализации приняли участие технологи и инженеры из Татарстана», – написал Минниханов в МАКСе.

Во время церемонии открытия завода Раис Татарстана напомнил, что старт проекту был дан шесть лет назад во время встречи с руководством Турецкой Республики и через год был заложен первый камень под строительство предприятия. Президент страны своим указом присвоил ему статус стратегического.

«Важно, что проект удалось реализовать несмотря на непростую международную обстановку. Это наглядный пример того, что взаимное доверие, последовательная работа и заинтересованность сторон позволяют успешно реализовывать масштабные инвестиционные проекты», – подчеркнул Раис республики.

Связи Татарстана и Турции укрепляются благодаря договоренностям Путина и Эрдогана

По словам Минниханова, сегодняшний проект был бы невозможен без договоренностей лидеров двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Все, что сегодня делается между нашими странами – товарооборот, атомные станции, сегодняшний наш проект – это заслуга наших президентов. Мир сегодня неспокойный, но эти два лидера смогли найти интересы, и сегодня реализуются большие проекты между нашими странами. Также очень хорошо в России работают турецкие инвесторы, мы тоже нашли себе здесь хорошее место. Благодаря близости наших государств, благодаря нашим лидерам мы здесь очень желанные и востребованные не только гости, а партнеры», – сказал Минниханов, общаясь с журналистами. Видео поделилась руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Александр Новак сообщил, что реализация проекта стала возможной благодаря курсу на долгосрочное сотрудничество, который последовательно проводят Путин и Эрдоган.

«Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Российские компании могут предложить компоненты, технологии и производственный опыт. У Турции – развитая промышленность, квалифицированные специалисты и удобная транспортная инфраструктура», – сказал Новак.

По его мнению, завод по производству МАН – это пример того, как возможности двух стран могут друг друга.

«За этим проектом стоят предприятия и люди, которым предстоит работать друг с другом долгие годы. И именно такие связи помогают России и Турции расширять экономическое сотрудничество», – добавил он.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что этот проект важен для страны, поскольку существенно расширит производственную базу турецкой химической промышленности, создаст рабочие места и позволит закрывать до 90% потребностей внутреннего рынка в МАН. Он поблагодарил руководство России за укрепление российско-турецких связей в промышленности.

Йылмаз выразил признательность Татарстану за компетенции, которые применялись в реализации столь сложного с технологической точки зрения международного проекта.

О значении Татарстана как одного из важных российских регионов для турецких инвесторов сказал на открытии министр торговли Турции Омер Болат. По его словам, совокупный объем инвестиций между Турцией и Татарстаном достиг $3 млрд.

«Общий объем инвестиций между Турцией и Россией составляет 10 миллиардов долларов. Хотел бы выразить надежду на продолжение этих инвестиций. Татарстан занимает особое место среди стран, в которые Турция вкладывала средства в Россию в прошлом», – сказал турецкий министр.

Болат добавил, что, по его мнению, эти мероприятия внесут значительный вклад в отношения между Турцией и Россией, а недавно открытый завод принесет существенную взаимную выгоду для экономических отношений между двумя странами, а также между Турцией и Татарстаном.

Рустам Минниханов принял также участие во встрече зампреда Александра Новака с Джевдетом Йылмазом. По данным Раиса РТ, объем татарстано-турецкого товарооборота в прошлом году превысил $4,5 млрд. По итогам первой половины этого года наблюдается положительная динамика – уже $2,67 млрд.