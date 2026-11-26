12 ноября в Нижнекамском музыкальном колледже имени С. Сайдашева состоялись профессиональные мастер-классы в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Юные музыканты получили уникальную возможность поработать с ведущими исполнителями и педагогами республики. Своим опытом с ребятами поделились Владислав Захаров (флейта), Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Аделия Зарифуллина (фортепиано) и Ильназ Дудкин (баян).

Участники получили ценные исполнительские советы, разобрали сложные места в своих программах и узнали секреты подготовки к большой сцене. Лучшие из ребят получат шанс выступить на Гала-концерте в Казани.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Фото предоставлены Аделией Зарифуллиной