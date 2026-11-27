Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Российская делегация во главе со статс-секретарем – заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым, включавшая вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, посетила Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

В ходе поездки прошли переговоры с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым и заместителем министра сельского хозяйства этой страны Сеймуром Сафарли, а также состоялась встреча с послом России в Баку Михаилом Евдокимовым.

Кроме того, Роман Чекушов посетил площадку Сумгаитского химического промышленного парка и обсудил в рамках бизнес-диалога «Россия – Азербайджан» аспекты международного экономического сотрудничества. В мероприятиях принял участие и торгпред РФ Адам Хакимов.

На встрече с Эльнуром Алиевым замглавы Минпромторга РФ уделил внимание в том числе и запуску проектов в рамках совместной промышленной зоны в городе Сумгаите.

«Российской стороной в течение трех лет совместно с компанией „Химград“ были организованы шесть бизнес-миссий, чтобы наши компании могли ознакомиться с возможностями промышленной зоны. В настоящее время подписаны три соглашения о намерениях. Это компании из сферы радиоэлектроники, химии, косметики и парфюмерии. Потенциальных резидентов больше – их 13. <...> Промышленная зона будет объединять 5 корпусов, а первый уже сдан и почти распланирован», – подчеркнул Чекушов.

Затем федеральный замминистра посетил площадку совместной промышленной зоны, расположенной на территории Сумгаитского промышленного парка. Он осмотрел построенный первый блок площадью 10,7 тыс. кв. метров, уже готовый принять первых резидентов. Промпарк создается при непосредственном участии татарстанского АО «Химград», которое обладает опытом в таких проектах. Управляет площадкой совместная российско-азербайджанская компания.

Резидентов индустриального парка ждут выгодные условия: нулевая ставка налога на прибыль, имущество, землю, НДС на ввозимую технику и оборудование, а также льготная арендная ставка. Кроме того, по территории Азербайджана проходит маршрут «Север – Юг», который точно обеспечит резидентам преимущества в логистике своих товаров, заметил Роман Чекушов.

Визит способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).