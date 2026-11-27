В Казани впервые проходит форум «Экосообщество», собравший эколидеров и экспертов со всей страны. Ильсуру Метшину показали, как пластиковые крышки превращаются в шахматы, а старые шины – в беговые дорожки. На форуме также говорили о миллионе высаженных деревьев, благоустройстве парка «Ярдэм» и о том, почему взрослым так сложно смять бутылку.





Фото: предоставлено Казанским предприятием СИБУРа

Первый экофорум Казани: 11 проектов, 200 экоактивистов

Перед началом пленарной сессии гостям показали выставку «Успешные экопрактики». На ней собрали 11 проектов из Татарстана и других регионов России. Среди них – опыт команды «Чистых Игр» в Татарстане, казанская акция по переработке новогодних деревьев «Ёлки-палки», инициатива общественного компостирования «Верни в грунт» (ее развивают с оглядкой на опыт Брюсселя) и петербургская система сбора опасных отходов от движения «РазДельный Сбор».

Мэру Казани Ильсуру Метшину рассказали об экологических инициативах СИБУРа. В рамках акции «Катись на переработку» в прошлом году активисты собрали более 6 тыс. покрышек, а полученная от переработки резиновая крошка пошла на восстановление покрытия спортивных площадок и беговой дорожки в центре города. Еще один проект – «Ход пластиком», в рамках которого организован сбор пластиковых бутылок и крышек школьниками Кировского и Московского районов Казани. Из собранного пластика изготавливают уличные шахматные столы, наборы фигур и арт-объекты. Один из таких наборов установлен у озера Лебяжье, рядом с которым обустроена интерактивная экотропа СИБУРа из трех бесплатных всесезонных маршрутов.

Фото: предоставлено Казанским предприятием СИБУРа

Ознакомившись с презентацией, Ильсур Метшин отметил системный экологический подход компании и подчеркнул, что привычка к раздельному сбору должна формироваться не только в рамках школьных акций, но и в семьях, и даже во дворах домов.

Директор АНО «Зеленая Казань» Максим Антонов заметил, что форум важен для обмена опытом между регионами и демонстрации успешного взаимодействия с бизнесом. «Казань по праву можно назвать экологической столицей – у нас работает очень много экоактивистов и сообществ. Поэтому для нашего города важно принять такой масштабный форум, который объединяет более 200 экоактивистов, лидеров НКО и экспертов», – отметил он.

Фото: предоставлено Казанским предприятием СИБУРа

«Мы растем вместе с городом»: Айрат Сафин о балансе производства и экологии

Центральным событием форума стала панельная дискуссия о том, как властям, бизнесу и горожанам работать вместе, чтобы экоинициативы не заканчивались разовыми субботниками, а меняли городскую среду.

Во вступительном слове генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин поблагодарил участников форума за выбор Казани и рассказал, как предприятие выстраивает отношения с городом. «Мы находимся практически внутри Казани, и нам очень важно, чтобы мы дружно, мирно существовали. Сегодня мы производим около миллиона тонн полезной продукции. Девять из десяти вещей, что на вас находятся, делаются из полимеров», – отметил Сафин.

Он подробно остановился на механизмах взаимодействия с горожанами. В 2022 году предприятие создало общественный совет, в который вошли духовенство, экологические активисты, медики, студенты и учителя. «Мы обсуждаем все наши повестки, получаем наказы от общественников. Далее все предложения проходят экспертизу Академии наук Республики Татарстан и переходят в практическую плоскость», – пояснил он. Второй открытый канал для приема экологических инициатив – программа «Формула хороших дел», где сами инициируют реализацию важных для них проектов.

Фото: предоставлено мэрией Казани

Одним из самых ярких инициатив, реализованных СИБУРом совместно с мэрией Казани, стало благоустройство парка «Ярдэм» в Московском районе. «Это был заброшенный участок, буквально богом забытое место. А сейчас это прекрасная территория, где жители могут погулять. Мы очистили озеро – вывезли оттуда около 2600 тонн только донных отложений. Сейчас это живописный водоем, по утрам и вечерам там стоят с удочками рыбаки», – рассказал он.

По запросу жителей с 2024 по 2026 год предприятие открыло в Кировском и Московском районах Казани четыре спортивные площадки из переработанного материала. «Одну из них мы открыли месяц назад. Площадка сделана из переработанных полимеров, а на открытии мы подарили детям мячи – тоже из переработанного пластика», – добавил Сафин. Он признался, что на депутатском приеме граждан недавно услышал лучшее замечание: «Раньше были жалобы на неблагоустроенный двор, а теперь говорят, что стало шумно по вечерам: дети бегают, в футбол играют. Это лучшее, что я услышал от жителей».

Своим опытом работы с городской повесткой и отказа от лишнего пластика также поделилась управляющая отелями Kazan Palace by TASIGO и NEO Kazan Palace by TASIGO Айгуль Хусаинова. Она отметила, что даже небольшие изменения в сервисе могут значительно снизить нагрузку на экологию.

Председатель Союза эковолонтерских организаций Лидия Ракчеева подчеркнула важность поддержки активистов на местах: «За каждым экологическим проектом стоят люди, которые собирают команду, находят партнеров и ресурсы и продолжают работать, когда первая волна энтузиазма уже закончилась. Наша миссия – сформировать поддерживающее сообщество для эколидеров России. Мы призываем двигаться не от разовых акций к устойчивому сотрудничеству, а думать: что мы хотим изменить на своей территории и как сделать это изменение устойчивым?»

Фото: предоставлено мэрией Казани

«Надежда на вас»: Ильсур Метшин о воспитании, деревьях и смятых бутылках

Ильсур Метшин признался, что для руководителя города «огромное счастье иметь таких партнеров», как СИБУР. Он отметил, что когда генеральный директор предприятия с многотысячным коллективом с гордостью рассказывает о 70 видах краснокнижных растений на экотропе вблизи предприятия, это о многом говорит.

Мэр также отметил, что за последние годы город заметно усилился в экологическом направлении: были благоустроены Чайковые озера и сквер «Ярдэм», а также принята Стратегия устойчивого развития города.

Вспоминая, как 20 лет назад начинался этот путь, Метшин привел удивительные цифры. Выяснилось, что в Казани в те годы на 310 тысяч автомобилей приходилось всего 225 тысяч деревьев. «Как это автомобилей больше, чем крупномерных деревьев?» – поделился впечатлениями мэр.

Сегодня в Казани высаживают районированные деревья из собственного питомника: только в этом году на улицах города появилось 128 тысяч новых саженцев, а всего за эти годы высадили миллион деревьев. «За это время мы создали наш императорский питомник, который сегодня является одним из самых больших поставщиков районированных российских деревьев», – подчеркнул мэр.

Говоря о раздельном сборе мусора, Ильсур Метшин привел в пример личную историю. Более десяти лет назад преподаватель его сына смяла бутылку из-под воды перед тем, как выбросить ее в контейнер. «Вы же возите воздух», – сказала она. «Для меня это был шок, – вспомнил мэр. – После этого я два года боролся [за внедрение такого подхода в семье]. Какая сложная у нас с вами, коллеги, задача. Чтобы смять бутылку и не возить воздух. Но мы эту дорогу осилим обязательно. Вместе». Он подчеркнул, что тяжелее всего воспитывать себя и важно прививать детям экологическую культуру так же системно, как учить их математике.

Фото: предоставлено Казанским предприятием СИБУРа

Форум «Экосообщество» проходит в Татарстане впервые – до этого его принимали Москва, Санкт-Петербург и Самара. Каждый год он собирает руководителей экологических НКО, авторов локальных проектов и волонтеров со всей страны. Организаторы – Союз эковолонтерских организаций и АНО «Зеленая Казань» при поддержке генерального партнера – «Казаньоргсинтеза».

Программа охватывает самые разные аспекты устойчивого развития: от практических инструментов для активистов до преодоления системных барьеров вроде компостирования и сбора шин. Форум продлится до 29 ноября. В первые два дня в «Вертолете» поговорят о том, как развивать города устойчиво, где активистам брать практические инструменты и как решать сложные системные задачи. Для всех жителей города параллельно работает открытая программа с лекциями и экоактивностями. 29 ноября участники форума отправятся в автобусный тур по зеленым точкам Казани: увидят экостанцию, павильон и экотропу СИБУРа, общественные компостеры в парках и мусоросортировочный центр регионального оператора.