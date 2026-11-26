В народном голосовании шестого сезона премии Знание.Премия участвует преподаватель Лениногорского нефтяного техникума Татьяна Мадиева. Поддержать землячку могут жители Татарстана – проголосовать можно в чат-боте мессенджера «Макс».

В чат-боте размещена информация обо всех номинантах, а также записи их выступлений на очной защите просветительской деятельности перед членами Почетного жюри. Она состоялась 25 ноября в Москве.

Открывая заседание жюри, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что 122 номинанта шестого сезона охватили 75 млн слушателей, а количество просмотров их материалов в интернете достигло 2,6 млрд. По его словам, конкурс на попадание в шорт-лист превысил 100 человек на место.

Татьяна Мадиева представлена в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» в категории «Просветитель в системе среднего профессионального образования». Она имеет высшую квалификационную категорию, является лектором Российского общества «Знание» и обладателем нагрудного знака «Почетный наставник».

В 2025–2026 годах Мадиева стала соавтором двух всероссийских просветительских проектов. В рамках проекта «80 добрых дел к Победе» она организовала и вела направление «Историческая память». К инициативе присоединились более 65 тыс. человек из всех регионов России, создавших свыше 100 тыс. цифровых материалов, в том числе виртуальные выставки, видеоинтервью и интерактивные карты.

В 2026 году преподаватель вместе с командой проекта «Дружба народов России – 2026» запустила всероссийскую онлайн-экспедицию. Ее участники проходили виртуальный маршрут по федеральным округам и выполняли задания, посвященные культуре и традициям народов страны. В проекте приняли участие более 15 тыс. человек, объединившихся в 1,5 тыс. команд из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Кроме того, сообщество Татьяны Мадиевой во «ВКонтакте» насчитывает 14,5 тыс. подписчиков. Она также провела более 50 мастер-классов для свыше 10 тыс. педагогов, в том числе в Центре знаний «Машук» и в рамках проекта «Флагманы образования».