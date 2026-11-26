С 2022 по 2026 год мобильным интернетом в Татарстане планируют обеспечить 353 населенных пункта с численностью от 100 до 1 тыс. человек. Связь уже появилась в 274 селах и деревнях, еще 79 подключат до конца года по нацпроекту «Экономика данных».

Эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба» обсудили, как развитие мобильной связи повлияет на качество жизни в небольших населенных пунктах, доступность образования и государственных услуг, а также возможности для развития местной экономики.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) позволяет решить проблему отсутствия мобильной связи или ее низкого качества в небольших населенных пунктах. Установка базовых станций 4G/LTE обеспечит жителям стабильную голосовую связь и высокоскоростной доступ в интернет.

По его словам, одно из главных последствий реализации программы – расширение возможностей для дистанционного обучения и работы. Кроме того, интернет позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами без поездок в районные центры.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин обратил внимание на влияние цифровой инфраструктуры на повседневную жизнь сельских жителей.

«За цифрой в 353 населенных пункта стоит системная работа по выравниванию стандартов жизни в Татарстане. Наша задача в том, чтобы у жителя села на 100 или 500 человек были ровно те же повседневные возможности, что и у жителя крупного города», – подчеркнул он.

Топилин также отметил экономический эффект от появления мобильного интернета. По его мнению, школьники смогут пользоваться образовательными платформами и онлайн-курсами, взрослые – осваивать дистанционные профессии, а фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств – продавать продукцию через маркетплейсы. Отдельно он выделил возможность пользоваться медицинскими и государственными сервисами, а также поддерживать связь с близкими.

Директор ГАОУ «Лицей Иннополис», член Общественной палаты Республики Татарстан, член Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения Арман Костанян связал развитие цифровой инфраструктуры с равным доступом детей к образованию.

«Я убежден, что талантливый ребенок должен иметь одинаковые возможности для развития независимо от того, живет он в центре Казани или в небольшом селе. В перспективе цифровая инфраструктура должна стать фундаментом, который позволит каждому школьнику учиться у лучших педагогов, пользоваться современными технологиями, участвовать в олимпиадах и реализовывать собственные проекты», – заявил он.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин напомнил, что очередность подключения населенных пунктов к мобильному интернету определяют сами жители. В последнем голосовании на портале «Госуслуги» приняли участие почти 34 тыс. татарстанцев.

«Сегодня доступ к интернету – это гораздо больше, чем возможность пользоваться смартфоном. Это получение государственных услуг, дистанционное обучение, доступ к медицинским сервисам, развитие предпринимательства и новые возможности для трудоустройства. И, конечно, возможность оставаться на связи с родными», – отметил Метшин.

Он подчеркнул, что цифровые технологии должны быть доступны не только жителям крупных городов, но и небольших сельских поселений. Согласно планам, к 2030 году мобильным интернетом обеспечат все населенные пункты России с численностью от 100 до 1 тыс. человек.