Следующие в Крым пассажиры перенаправляются по альтернативным маршрутам, объем грузовых перевозок с полуостровом сохранен. Об этом заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

«Была организована работа оперативного штаба, обеспечено взаимодействие перевозчиков, федеральных ведомств и региональных властей. Грузовые перевозки с полуостровом удалось сохранить в сопоставимых объемах. Для пассажиров предусмотрели альтернативные маршруты», – проинформировал руководитель Минтранса.

При этом Ядров добавил, что в случаях, подобных атаке на Крымский мост, главной задачей ведомства становится сохранение транспортного сообщения при обеспечении безопасности людей.

На прошлой неделе украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась ночью 19 ноября, ее целью была железнодорожная часть моста.

Удары повредили арку и основную балку пролета Крымского моста, о чем сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Позднее он проинформировал, что этапы восстановления сооружения определены, собраны команды проектировщиков и строителей.

Выступая перед журналистами по итогам визита в Китай, Президент России Владимир Путин пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, назвал его гражданским объектом и проинформировал о восстановлении железнодорожной части сооружения. Кроме того, он подчеркнул, что снабжение Крымского полуострова необходимыми грузами по сухопутному пути будет организовано.