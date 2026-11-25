Театр Даниила Миронова делает ставку на иммерсивность и мобильность: постановка может развернуться в ресторане, лофте, трамвае или на улице. Зритель здесь общается с персонажами, а иногда становится частью действия. В чем особенность театра Миронова, какова особенность казанской публики и в чем откровенность постановок — в интервью «Татар-информа».





Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

«У нас больше свободы: можно пообщаться с любым персонажем в любой момент»

— Сегодня слово «иммерсивный» используют очень часто — от выставок до ресторанов. Что сегодня действительно можно назвать иммерсивным театром, а что лишь использует модный термин?

— В первую очередь это стирание границ, отсутствие сцены. Можно взаимодействовать с актёром, потрогать что-то, поговорить о чём угодно, попытаться выбить его из роли, из персонажа, из времени — если это, например, «Пиковая дама» или «Кабаре Флёр». У нас нет такой тенденции — следить за популярностью слова «иммерсивный». Возможно, в дальнейшем мы добавим что-то своё в этот термин. Сейчас, скорее, это общее описание: иммерсив — это любое взаимодействие, любое погружение. Будь то картина или звучащая рядом музыка — вот он, иммерсив. Мы не гонимся за трендами, мы создаём своё.

— Если сравнить классический театр и иммерсивный, в чём их главное отличие? Речь ведь уже давно не только о том, что зритель находится рядом с актёрами.

— В основном это подача. В классическом театре есть сцена и классические произведения, которые благодаря определённым режиссёрским ходам могут выйти в зрительный зал. Но если актёры находятся на сцене, а зрители — в зале, разговаривать с теми, кто на сцене, сложнее. Поэтому у нас, как я уже говорил, можно пообщаться с любым персонажем в любой момент. В этом главное отличие — у нас больше свободы.

Если классическое произведение чаще всего требует сцены, зрительного зала, гримёрок, холла, гардероба, то мы можем показать спектакль где угодно — на улице, в трамвае.

— Почему именно сейчас зрителю стало недостаточно быть просто наблюдателем, сидящим в зале, а хочется полного погружения?

— Это ещё зависит от города. В Казани, возможно, это действительно так, отчасти и в Москве. У нас была такая услуга года два с половиной назад: мы предлагали зрителю непосредственное участие в спектакле. Человек заранее приезжал на репетиции вместе с актёрами, у него появлялась своя сюжетная линия, которую он репетировал вместе с режиссёром. Это более глубокое погружение, и, естественно, стоимость такого участия была отдельной.

Ну а почему недостаточно быть просто зрителем? Потому что мы балуем публику, стараемся развиваться и подстраиваться под неё. И человеку, мне кажется, всегда нужно всё больше и больше. Однажды попробовав какой-то необычный фрукт, хочется попробовать его снова или найти что-то новое.

— Зрителю хочется быть особенным? Чтобы на него обратили внимание, подошли, пофлиртовала актриса в интересном наряде?

— И это тоже. Гости очень разные. Есть глубокие интроверты, которые сядут в уголочке и скажут: «Пожалуйста, нас не трогайте». А есть те, кто очень любит внимание и, например, просятся к нам на театральные курсы, чтобы потом самим играть в театре.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

— Вы почему-то выделили, что это больше относится к Казани и Москве.

— На примере нашей недавней поездки в Красноярск: мы были первыми в регионе, кто показывал иммерсивные спектакли в формате гастроужина. Соответственно, зритель там менее избалованный. В Москве не скажу, что гости сильно избалованы вниманием и иммерсивностью. В Казани — да. В Москве очень много всего, много иммерсивных проектов, но не до всех спектаклей доходят зрители.

«У нас нет таких бюджетов, как у «Вернувшихся» и «Анны Карениной». Подумали, как сделать театр мобильным – чтобы спектакль можно было показывать в заведениях, лофте, трамвае...»

— В Москве и Петербурге есть известные проекты, где зритель может вообще не видеть происходящего, а воспринимать спектакль через звуки и ощущения. А в Германии Rimini Protokoll и берлинский Interrobang экспериментируют с участием публики, технологиями и изменением привычных театральных правил. За какими проектами вы следите? Есть ли постановки, которые хотелось бы привезти в Россию или переосмыслить в собственном театре?

— Мне кажется, изначально это пришло из Древнего Рима, где зрители сидели и принимали решение, как тот или иной персонаж на сцене будет умирать или взаимодействовать с другими.

Мы адаптируемся под популярные направления или, наоборот, обращаемся к чему-то давно забытому. В основном у нас авторские произведения, и мы придумываем их на ходу. Например, однажды появилась идея сделать из «Мафии» спектакль. Мы создали постановку с десятью актёрами, где гости играют в «Мафию», а профессиональные артисты параллельно разыгрывают эту историю.

— В Европе иммерсивность часто уходит в социальный эксперимент, интеллектуальную провокацию и исследование границы между личностью и обществом. Насколько вам близок такой подход? Есть ли желание уйти в более концептуальный театр?

— Полностью погружаться в концептуальность не хочется, но у нас уже просматривается потенциал взаимодействия с человеком с психологической точки зрения — через терапию, помощь людям. У нас есть идеи, пока всё это в разработке. В следующем году мы, наверное, будем работать с различными практиками. Это может быть йога, музыкальный формат — не просто спектакль, а что-то, что помогает людям, в каком-то смысле даже лечит. Бывает, человеку нужна тишина: её нет на протяжении года, нет отпуска. Хочется просто полежать. Это может быть аудио- и визуальное погружение, духовные практики.

— Московский и петербургский иммерсивный театр — от проектов Мигеля и «Вернувшихся» до камерных шоу, а также казанская «Анна Каренина» делали ставку на масштабные декорации или жёсткие правила вроде обязательных масок. Вы пошли по собственному пути. Что из столичного опыта вам кажется близким, а от чего вы осознанно отказались?

— В первую очередь всё-таки дело в бюджете. Когда есть финансовая поддержка со стороны государства или меценатов, двигаться намного проще. Мы действуем за счёт собственных средств. Построить здание в центре города и создать выездные декорации, как это было в «Анне Карениной», мы финансово не можем. Поэтому пошли другим путём: думали, как сделать мобильный театр для разных заведений, для любого пространства. Это может быть лофт, ресторан, трамвай, подъезд, улица — что угодно. У нас не так много декораций: погружение происходит в большей степени через игру актёров и сюжетную линию.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

— Я видел, что некоторые элементы декораций вы покупали на блошином рынке чуть ли не за свои средства?

— Не чуть ли, а действительно за свои. Блошиный рынок — это покупки под определённую концепцию. Например, у нас есть советская комедия, действие которой происходит в предновогодний период. Она очень актуальна, но где мы найдём советские вещи? В популярных онлайн-магазинах и на блошином рынке.

— В Казани тоже сформировалась собственная среда иммерсивного театра. Один из самых известных проектов — «Анна Каренина» в особняке Демидова. Это была масштабная постановка, в которой зритель мог самостоятельно перемещаться по локациям, выбирать персонажей и сюжетные линии. В чём вы видите принципиальную разницу между подходом её создателей и вашей театральной концепцией?

— По-моему, по масштабу эту постановку в Казани до сих пор никто не повторил. Конечно, я не думаю, что нас можно сравнивать. Мы делали большую иммерсивную улицу с участием 30 актёров, но это был другой формат — экскурсия, история. Тридцать актёров работали в Старо-Татарской слободе, на участке от улицы Кунче до улицы Каюма Насыри. Но мы показали, что можем делать спектакли где угодно. Сравнивать нас с «Вернувшимися» или «Карениной» не стоит — это совершенно разные форматы.

«На сексуализированности мы упор не делаем. Откровенность может заключаться и в том, что мы обнажаем душу»

— В ваших постановках важную роль играют визуал, пластика и достаточно откровенная, чувственная эстетика. Как вы определяете для себя грань между эстетической магией, работающей на атмосферу, и риском уйти в эпатаж?

— Мы специально следим за этим, не хотим ничего пошлого. Нам важно создать эстетически красивый визуал, в том числе образы девушек. Если костюмы выглядят слишком вульгарно, всегда стараемся доработать. У нас нет цели эпатировать. Хотелось бы сохранить костюмы такими, чтобы их можно было показывать в хорошем ресторане. В костюмах нашего театра нет чего-то откровенно чрезмерного. Корсеты, перчатки на всю руку, шорты чуть ли не по колено — даже для того времени это не выглядит слишком пошло.

Та же «Мария-Антуанетта» — наша осенняя премьера – совсем не пошлая история, хотя и сделана на современный лад.

— Разве это не сознательная работа: очевидно, что больше людей придут туда, где есть сексуализированный контекст, чем туда, где его нет?

— Я не могу с этим согласиться. В каждой постановке есть что-то откровенное и неоткровенное. Откровенность может заключаться и в том, что мы обнажаем душу. У нас есть спектакли, где актёры открываются зрителю, и это тоже своего рода откровение. На сексуализированности мы не делаем упор. Так, например, мы не можем сделать «Пиковую даму» откровенной в сексуальном плане, хотя и признаюсь, есть идеи, как уделить этому внимание.

— Такая игра со зрителем — это способ пробить защитные барьеры, создать атмосферу доверия в камерном пространстве?

— Нет, такой цели нет. Мы больше делаем ставку на сюжетную линию, режиссёрские ходы и глубокую проработку каждого персонажа. Мы вытягиваем из актёров душу и именно этим хотим привлечь зрителей, а не откровенными костюмами.

— Вы не замечали, как меняется поведение самих зрителей: кто-то смущается, а кто-то, наоборот, пытается включиться в эту флирт-игру?

— Замечаем, конечно. Мы стараемся это регулировать. Бывают зрители, которые откровенно клеятся к актрисам, а у нас для артисток есть табу: не ходить с такими гостями, никак с ними не взаимодействовать вне спектакля, не давать номера телефонов. Зрители отдельно – актрисы отдельно. Тонкую грань мы соблюдаем внутри спектакля, и каждый из труппы это знает. Если возникает конфликтная ситуация, мы урегулируем её в рамках концепции спектакля и сюжетной линии.

В разных городах реакции разные. И даже там, где мы ожидали негативного отношения к девушкам, этого не было: зрители ведут себя тактично, наслаждаются общением.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

— А должен ли артист при кастинге в труппу быть физически привлекательным или это второстепенно? Важнее харизма, талант?

— Внешность важна, но именно та, которой обладает сам человек. Нам очень не хватает взрослых актёров и актрис. Это не обязательно модельная внешность — нам нужны люди самых разных типажей. Прежде всего важен человек, а уже потом — каноническая внешность, которую навязывают социальные сети.

Наоборот, мы даже против искусственных элементов во внешности, потому что они могут сильно мешать или не соответствовать времени, в котором происходит действие спектакля.

— Вы уже отметили, что многие ваши спектакли мобильны и могут пройти практически на любой площадке…

— Верно. Более того, мы открыли филиал в Москве, сейчас проводим кастинг в Самаре и планируем там тоже сформировать постоянную труппу.

— Насколько пространство становится полноценным участником спектакля?

— Смотря для какого спектакля. В целом у нас нет чётких границ. Но если место подчёркивает историю, это намного лучше. Нам хотелось выступить в Музее модерна в Самаре, это бывшая купеческая усадьба — он очень хорошо подходит для исторического спектакля, например для «Пиковой дамы». Но музейные экспонаты нельзя трогать, двигать, разбивать, а это уже ограничивает.

Мы выбираем рестораны, которые выше среднего и по визуальному оформлению, и по кухне. У каждого заведения своя концепция, в том числе в меню. В Казани, например, мы работаем с шеф-поварами, которые разрабатывают меню специально под наши спектакли. И тогда атмосфера, интерьер, работа команды ресторана, блюда и игра актёров — всё это складывается в единое зрительское впечатление.

«Некоторые проекты мы придумывали на ходу и импровизировали за 5 минут. Потом дорабатывали, и теперь ездим с ними по городам»

— «Пиковая дама» — история про азарт и роковую фатальность безумия. Как вы реализуете эффект соучастия зрителя в затягивающем безумии Германа? Зритель здесь свидетель или азартный игрок?

— Это зрителю решать. Он сам определяет, что ему ближе: понравился ли Герман как персонаж, нравится ли просто приходить на светское мероприятие, искать себя в героях, погружаться в атмосферу азарта или, может быть, просто вкусно поесть. Однозначного ответа нет.

У нас есть интерактивные балы, где гости могут потанцевать с персонажами, которые не выпадают из роли и сохраняют атмосферу эпохи.

— Вы упомянули, что можно выбить актёра из роли. Часто случается, что в том же «Городе грехов» вы поставили один сценарий, а всё пошло не по плану, потому что слишком активный зритель начал вносить своё и всё перевернул?

— Нет, мы всё равно придерживаемся сценария. Но иногда возникают отклонения. Мы часто проводим частные мероприятия, в которые обязательно нужно что-то встроить: например, деловую программу или событие, вообще не связанное со спектаклем. Поэтому мы адаптируемся и опираемся на импровизацию. Если что-то идёт не так, актёры всегда сумеют в нужный момент сымпровизировать.

Например, упомянутый вами «Город грехов: тайна убийства Элизабет Блэквуд» — это спектакль, построенный на полной импровизации. Сценарного плана не было изначально. Стояла задача создать сюжетную линию, и мы придумывали её на ходу. Наш режиссёр Рэнат Зиннатов тоже придумывал всё прямо во время действия. У нас была такая задача, и на подготовку оставалось буквально пять минут.

У этого спектакля вообще интересная история. Его подарила театру известная сеть магазинов косметики. Руководство компании из Екатеринбурга разработало игру для каждого филиала, где её проводили по-своему. Сотрудники этой компании, кстати, были поклонниками театра и часто приходили на наши спектакли. Однажды они предложили: «У нас есть такая игра, давайте попробуем оживить её с вашими актёрами».

Времени было очень мало, поэтому пришлось импровизировать. Буквально за пять минут до начала спектакля мы собрались и обсудили идею. Сотрудники самостоятельно проводили игру, актёры уходили за кулисы, придумывали сцены, возвращались и импровизировали. Так постепенно сложился сценарный план. Потом мы дорабатывали его, развивали историю — и теперь с этим спектаклем ездим по разным городам, вплоть до Красноярска.

— Но финал один и тот же? Убийца — это определённый персонаж?

— В этом спектакле — да. Но мы на этом не остановились: у нас есть «Город грехов — 2», «Город грехов — 3», «Город грехов — 4». Мы движемся дальше и разрабатываем разные сюжетные линии.

Фото: скрин видео автора

— «Кабаре Флёр» заметно отличается по атмосфере от «Пиковой дамы» и «Города грехов». Можно ли сказать, что здесь вы постепенно уходите от иммерсивного спектакля в сторону театра варьете?

— Конкретно «Кабаре Флёр» — это не варьете и не бурлеск, а иммерсивный спектакль. Это история про кабаре, а не само кабаре, где девушки танцуют канкан. Здесь больше сюжетной линии и немного танцев — процентов двадцать, наверное. Всё остальное — сюжет и интерактив.

— Могут ли ваши спектакли стать причиной, по которой люди приезжают в Казань? Как «Анна Каренина», на которую в свое время Оксимирон* (* признан иностранным агентом в РФ) заходил?

— Один из наших проектов — «Иммерсивная улица» — пользуется спросом у частных клиентов. Мы хотели создать городской проект, который оживлял бы историю Татарстана на пешеходной улице в Старо-Татарской слободе. Есть эскиз «Старо-татарская любовь» — авторская история, соединённая с историческими фактами XVIII века в Казани. И это, конечно, полноценный туристический продукт с большим потенциалом.

«В других городах публика менее избалованная, чем в Казани. Ничего подобного в Самаре или Красноярске не было»

— Насколько сильно приходится адаптироваться под зрителей в других городах, например в тех же Красноярске и Самаре?

— Зрители там другие. Отличаются тем, что вокруг меньше развлечений, они не так избалованы, как казанская публика, например. Там нет иммерсивных спектаклей — или я о них не слышал, — либо они не совсем иммерсивные, либо проходят в другом формате. Мы приезжаем с тем же «Кабаре», где участвуют 12–14 человек. А в Самаре, например, я слышал о спектаклях в ресторанах, где задействованы всего два актёра. В Москве целевая аудитория более лояльная. Везде своя специфика.

Есть зрители, которые, возможно, впервые приходят на наши спектакли в Казани, и им всё нравится. А есть те, кому не нравится ничего. Когда мы только запускали «Пиковую даму», у нас не сразу всё получилось. Мы годами адаптировали спектакль. Люди не понимали: «Как это — "Пиковая дама" в лофте?» Но постепенно мы нашли свою аудиторию и существуем уже четыре года.

«Делаем театр более доступным. Люди могут с удовольствием пойти поужинать, выпить любимые напитки и заодно увидеть постановку»

— У иммерсивного театра не бывает двух совершенно одинаковых спектаклей?

— Это касается любого театра. Даже в одном городе не может быть двух совершенно одинаковых спектаклей. Всегда есть внутренние нюансы, над которыми мы потом смеёмся в гримёрке или, наоборот, грустим. Реакция зрителей, реакция официантов — всё разное. Многие официанты тоже раньше не видели наших спектаклей в ресторанах, и их реакция для нас ценна.

— А в чём сильные и слабые стороны казанского зрителя по сравнению с иногородними? Есть у нас какие-то особенности восприятия?

— Из-за большого туристического потока в Казани не всегда можно выделить именно казанского зрителя. Но мы знаем, что у нас много зрителей из Москвы в Казани. А в Москву часто приезжают гости из Казани. Интересное наблюдение, что наш зритель отражает нас. Если мы становимся чуть-чуть хамоватыми в постановках, добавляем больше дерзости, то и зритель становится таким же.

— Зрители часто приходят к вам не как в театр, а как на необычный вечер с друзьями, свидание или ужин в кругу семьи. Как меняется сама культура похода в театр благодаря таким форматам?

— Мы стараемся погрузить людей не только в театр, но и в разные истории. Стираем границы сцены и в том числе, благодаря выбору локаций, делаем театр более доступным. Люди могут с удовольствием пойти поужинать, выпить любимые напитки и заодно увидеть постановку. Хотя в классический театр, возможно, никогда бы не пошли. В нашем случае пазл складывается: любимый ресторан и спектакль.

— Сейчас наблюдается тенденция: молодое поколение всё меньше готово погружаться в длинные произведения и вдумчиво их оценивать, а хочет быстрого дофамина, короткого контента, который можно «перелистнуть». Вы замечаете, что зрителю уже сложнее высидеть два часа и хочется быстрее всё «пролистнуть»?

— Здесь я уже использую мой личный организаторский опыт. Мы выстраиваем мероприятия так, чтобы волнообразно раскачивать зрителя. Где-то приглушаем музыку и включаем романтический музыкальный инструмент, а где-то, наоборот, начинаем активнее вовлекать публику, чтобы ввести зрителя в нужное состояние.

— Есть ли опасность, что иммерсивный театр со временем станет заложником собственных приёмов — костюмов, танцев, прикосновений — и зрителю станет сложнее удивляться? Не придётся ли театру возвращаться к сложной психологической игре?

— У нас тоже сложная драматургия, хороший драматург. Нам нравится развиваться, нравится, когда появляются конкуренты, когда в Казани становится больше иммерсивных спектаклей — пусть даже слабого или, наоборот, более высокого уровня. Это ещё интереснее. Мы не привязаны к самому слову «иммерсивность»: оно достаточно объёмное и не обязательно связано только с театром. Будем развиваться. Есть идеи, как ускориться и быть в числе лидеров.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

— А есть эта конкуренция, например, с теми же театрами, которые работают в особняке Демидова?

— Я видел несколько спектаклей, но не могу сравнивать. Уверен, что ребята делают качественные проекты. Многие актеры «Анны Карениной» сейчас работают у нас. Я с уважением отношусь к конкурентам: мы делаем одно большое дело. Предлагаю всем дружить, ходить друг к другу на спектакли и обмениваться опытом.

— Какие главные события ждать зрителям в новом сезоне?

— Недавно состоялась премьера «Марии-Антуанетты» в Сызрани, а также в Казани. Скоро новогодний период — у нас есть несколько праздничных постановок, которые хотелось бы сделать с интересной драматургией и красивыми костюмами. В январские каникулы мы ожидаем аншлаг, а после будем обращаться к романтической тематике в преддверии других праздников.

«Возможно, стоит отказаться от самого слова «иммерсивность», оно уже стало заезженным. Хочется нового. Прокрастинация — это не про нас»

— Вы совмещаете роли актёра, режиссёра и учредителя. Что в этом трио даётся сложнее всего — художественные поиски или продюсерская прагматика?

— У меня нет профессионального театрального образования, но есть навыки в ивент-индустрии, наработанные за 15 лет организаторской деятельности. Я смотрю, учусь, изучаю литературу и прохожу курсы по режиссуре, но режиссёром себя назвать не могу — я скорее помощник. У нас есть режиссёр Рэнат Зиннатов и другие специалисты, которых мы хотели бы видеть в театре.

Сложнее всего в этой тройке — работать в продюсерском, управляющем звене, потому что нужно всё соединить: подобрать актёров, костюмы, упаковать спектакль, продумать детали.

— А не возникают ли ситуации, когда вы жертвуете творческой составляющей во имя предпринимательской?

— Конечно. Есть много бизнес-процессов, которые я ещё не изучил. А творческая составляющая периодически проявляется через чтение, изучение и поиск идей. В результате баланс времени нарушен, сильно страдает финансовая составляющая — продажи, развитие. Я больше ухожу в творческий процесс и параллельно участвую в спектаклях как актёр. Поэтому у меня в том числе есть в графике репетиции, изучение материала, погружение в персонажа, и тогда возникает просадка. Пока я только набиваю шишки.

— Вы сами выходите на сцену в собственных постановках. Меняется ли ваше восприятие спектакля, когда вы оказываетесь не в роли создателя, а непосредственно внутри действия? Случается ли, что актёр Миронов спорит с помощником режиссёра Мироновым?

— Есть главный режиссёр — Рэнат Зиннатов, я его слушаю. Но задача каждого актёра — привнести что-то новое в персонажа, предложить режиссёру: «А может, лучше вот так сделать?» Режиссёр видит потенциал или говорит: «Нет, это убираем, лучше, по-моему».

— А насколько сильно вы вмешиваетесь в актёрскую игру и насколько оставляете артистам свободу для импровизации?

— В некоторых спектаклях мы работали и с профессионалами, и с непрофессионалами: кто-то только оканчивал вуз, а кто-то был заслуженным артистом Татарстана или выпускником одного из пяти ведущих театральных вузов Москвы.

Здесь нет какой-то тонкой грани. Актёры предлагают идеи, думают над персонажем, развивают его, а режиссёр корректирует. Я могу что-то порекомендовать, но стараюсь делать это нативно — не напрямую актёру, а через режиссёра: «Посмотри, а вот так не лучше было бы?» А он уже принимает или не принимает мой совет. Мы работаем вместе каждый день, всё разложено по полочкам: каждый занимается своим делом.

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Даниила Миронова

— Бывает у вас режиссёрское выгорание, желание вернуться к классической сцене с понятным зрительным залом?

— Нет, наоборот, хочется чего-то необычного, хочется роста и развития. Возможно, стоит отказаться от самого слова «иммерсивность», потому что оно уже стало заезженным. Хочется нового. Прокрастинация — это не про нас. Наоборот, мы стремимся к росту, развитию и неординарности.

— А нет опасения, что классический театр со временем станет нишевой историей для самых отъявленных любителей и ценителей театра?

— Классический театр никогда не уйдёт, он будет жить вечно. У нас много талантливых молодых режиссёров, которые предлагают необычные постановки, которые будут интересны публике.