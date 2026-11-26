Четыре концерта XVI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Сoncordia, который проводит ГАСО РТ, были наполнены никогда ранее не звучавшей в Казани музыкой. Впечатлениями делится руководитель АЦ «Татар-информа».





В середине ноября в Казани завершился XVI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Сoncordia

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы переживаем время, благоприятное только для искусства развлечения»

В середине ноября в Казани завершился XVI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Сoncordia. Первый прошел в 2011-м, его инициатором и организатором – с тех пор бессменным – стал худрук и главный дирижер ГАСО РТ Александр Сладковский, тогда только начинавший свою работу в Татарстане.

В интервью «Татар-информу» он вспоминал, что мероприятие приурочили к 80-летнему юбилею выдающегося композитора: «Хотя я тогда утопал в битвах с судами и во всяких оргвопросах, идею пригласить ее в Казань мы воплотили в реальность. Буквально носили ее тогда тут на руках. Приезжал Давид Герингас, чтобы исполнить премьеру ее Второго виолончельного концерта. Приезжал Юрий Башмет».

Неудивительно, что Губайдулина лично одобрила и формат фестиваля – с рискованной, но благородной ставкой на современную музыку, – и его именной статус, и – название (сoncordia с латыни переводится как «согласие»; в древнеримской мифологии так звали богиню согласия, в греческой ей соответствовала богиня гармонии).

«Сейчас мы переживаем время, благоприятное только для искусства развлечения. Второй же вид искусства претерпевает громадные трудности, если не сказать агрессивное отрицание. С этой точки зрения ваше стремление поддержать именно современное искусство и дать этому проекту название, то есть согласие, примирение, – это очень важный, хотя и непростой шаг в защиту обоих видов духовной активности», – заявила композитор в приветствии первому фестивалю.

С тех пор смотр современной музыки – один из немногих, кстати, в России и чуть ли не единственный, посвященный именно Губайдулиной (она скончалась в Аппене 13 марта 2025 года на 93-м году жизни), – ГАСО РТ проводит ежегодно. Открывая таким образом свой традиционный фестивальный график – сезоны оркестра традиционно выстроены на чередовании именных или тематических форумов.

В год 60-летия ГАСО РТ Сoncordia прошла необычно: два первых концерта состоялись еще в октябре, два последних – в ноябре. В длинном промежутке между ними оркестр не отдыхал – было много других событий. Например, в конце октября в Казани под управлением Сладковского были исполнены Третий фортепианный концерт Бетховена (солировал Александр Романовский) и мегаломанская по продолжительности «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса. Через день ГАСО РТ с аналогичной программой открыл свой персональный абонемент в Московской госфилармонии (у других региональных коллективов, напомним, таких абонементов нет).

Александр Сладковский: «Я бы не стал ограничивать понятие современной музыки исключительно временем создания произведения. Для меня современность в музыке – это прежде всего актуальность художественной мысли, способность произведения вступать в диалог с сегодняшним слушателем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Современность определяется тем, насколько убедительно музыка звучит сегодня»

Как уже было указано выше, в ряду фестивалей, которые ежегодно проводит ГАСО РТ, Сoncordia выделяется именно ставкой на современную музыку. Но что это, собственно, за музыка? Внимательный неофит, вчитавшийся в программы всех четырех концертов, наверняка обратил бы внимание, что современных произведений – если считать таковыми те, что написаны нашими современниками, или совсем новую музыку – в них не было от слова совсем.

Исключением, да и то условным, можно считать небольшую пьесу «Восток и Запад» ныне здравствующего ровесника Губайдулиной, 91-летнего эстонского композитора Арво Пярта. Которая, впрочем, была им написана тоже не вчера, а в 1999-м.

Но все остальные опусы, прозвучавшие на Сoncordia, были созданы в начале или в середине ХХ века. И многие из них уже давно стали абсолютной классикой – например, симфония №3 и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева, концерт №3 для фортепиано с оркестром Белы Бартока и Скрипичный концерт Арама Хачатуряна.

«Я бы не стал ограничивать понятие современной музыки исключительно временем создания произведения. Для меня современность в музыке – это прежде всего актуальность художественной мысли, способность произведения вступать в диалог с сегодняшним слушателем», – объяснил «Татар-информу» свой подход к наполнению фестивальной программы Александр Сладковский.

По его словам, ХХ век в академической музыке обернулся колоссальным переворотом. Прокофьев, Барток, Стравинский, Шостакович и другие, каждый по-своему, изменили представление о музыкальном языке, форме и оркестровом звучании. «И тот факт, что сегодня эти имена принадлежат к признанной классике, совершенно не означает, что их музыка утратила свою актуальность, и не может называться современной», – указывает Сладковский.

Добавляя, что Сoncordia и не задумывалась изначально в качестве площадки для мировых премьер произведений, написанных за последние несколько лет: «Миссия у фестиваля значительно шире – представить слушателю панораму музыки XX и XXI веков, показать преемственность художественных идей, а также открыть сочинения, которые имеют огромное значение для мировой музыкальной культуры, но по разным причинам до сих пор не вошли в концертную практику Казани. Это помогает нам последовательно расширять и репертуар оркестра, и музыкальный кругозор нашей публики».

«Для меня принципиально важно, чтобы на «Конкордии» звучали не столько новые сочинения, сколько в принципе музыка, которую наша публика откроет для себя впервые. Ведь современность определяется не возрастом партитуры, а тем, насколько сильно и убедительно она звучит сегодня», – подчеркнул Сладковский.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Впервые в Казани – Симфония Корнгольда…

С этой точки зрения фестиваль от своей миссии никогда не отступал. В том числе и в этом году. Так, на первом же концерте, 14 октября, ГАСО РТ, за пульт которого встал дирижер Алексей Корниенко (выпускник Московской консерватории с 1990-го живет и работает в Австрии), представил сразу две премьеры. Причем в Скрипичном концерте немецкого композитора Макса Регера солировала Елена Денисова, супруга Корниенко, что придало особый, «семейный» оттенок всему вечеру.

Гвоздем же программы стала Симфония фа-диез мажор Эриха Корнгольда. Австрийский композитор, который в 1934-м по приглашению своего соотечественника, одного из режиссеров-реформаторов ХХ века Макса Рейнхардта, поехал в Голливуд для работы над фильмом «Сон в летнюю ночь» и вынужден был там остаться из-за аншлюса Австрии, начал в США активно писать киномузыку. За что, кстати, дважды получил «Оскара» (в 1936 и 1939 годах).

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Коллеги по цеху считали, что он «продался» индустрии развлечений и изменил «высокому» симфонизму. Единственная симфония в списке академических опусов Корнгольда (включающем оперы, оркестровые и камерные сочинения) стала его ответом на явно несправедливую критику. А по мнению многих музыковедов, итогом и всей творческой карьеры.

Писал он ее долго, с 1947 по 1952 год, и посвятил в итоге памяти президента Рузвельта. Композитор рассчитывал, что его симфония «продемонстрирует миру, что атональность и уродливые диссонансы – за счет их формы и выразительности – в конечном итоге приведут к катастрофе музыкального искусства». В музыке он словно бы обращался вспять, «к эстетике начала XX века», и выступал в противовес актуальным тогда сериализму и атональности. «Отсюда слышатся такие отчетливые музыкальные параллели, отсылающие к поэтичности Рихарда Штрауса, строгому эпосу Яна Сибелиуса и загадочной лирике Игоря Стравинского», – отмечалось в журнале «Музыкальная жизнь».

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Премьера состоялась 17 октября 1954 года на австрийском радио – успеха, правда, не случилось. Во многом потому, что Венский симфонический оркестр плохо отрепетировал партитуру. Интерес к произведению вернулся в 1970-х, но Корнгольд, скончавшийся в 1957-м, об этом не узнал. Примечательно, что за прошедшие десятилетия симфония ни разу не исполнялась ни в СССР, ни в России – в Казани, таким образом, и именно на «Конкордии», случилась всероссийская премьера этого классического по структуре 4-частного опуса (с тех пор, кстати, его успели исполнить еще и в Новосибирске).

Фото: предоставлено ГАСО РТ

...и фортепианный концерт Бартока, солировал в котором турецкий пианист

Также впервые уже только в Казани – во что сложно поверить, но это факт – прозвучал Третий, самый известный фортепианный концерт венгерского классика Белы Бартока. Необычный по звучанию (в сравнении с первыми двумя), классически стройный и наполненный импрессионистскими приемами, он был создан композитором в США в 1945-м, в качестве подарка любимой супруге – пианистке Дитте Пастори. Но закончить его Барток не успел – оркестровку последних 17 тактов после смерти своего учителя завершил ученик, скрипач Тибор Шерли.

Премьера состоялась 8 февраля 1946-го в Филадельфии, но солировал другой ученик композитора – Дьердь Шандор, а оркестром дирижировал Юджин Орманди. В Казани же за фортепиано сел 19-летний пианист из Стамбула Джан Сарач, который сейчас учится в Высшей школе имен Листа в Веймаре (кстати, у профессора Михаила Лифшица, уроженца Ташкента). В России Сарач уже выступал, но до Казани доехал впервые. За пультом оркестра же в тот вечер, 7 ноября, стоял венгерский дирижер Даниэль Шомодьи-Тот, с недавних пор – главный приглашенный дирижер ГАСО РТ.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Как рассказал «Татар-информу» Александр Сладковский, в апреле этого года ГАСО РТ вместе с Сарачем исполнил Третий концерт Бартока на 40-м Международном музыкальном фестивале в Анкаре. И вот теперь – повторил уже на «Конкордии», восполнив, таким образом, репертуарный пробел в истории оркестра.

Причем на концерте в Казани присутствовала и Пинар Алпай Юксель – генеральный секретарь Фонда музыки «Севда-Дженап Анд», организатора фестиваля в Анкаре. «Мне хотелось бы, чтобы подобных историй в жизни оркестра было как можно больше. Ведь именно из таких творческих встреч и складывается настоящий международный музыкальный диалог. А такое сотрудничество не должно ограничиваться разовыми гастролями. Важно, чтобы возникали устойчивые творческие связи, чтобы музыканты возвращались друг к другу с новыми идеями и проектами», – подчеркнул Сладковский.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Интересно, что и первый концерт фестиваля стал продолжением профессионального диалога, но уже между ГАСО РТ и европейским музыкальным сообществом. Елена Денисова и Алексей Корниенко – основатели австрийского фестиваля Wörthersee Classics, на котором в июне 2026-го Сладковский выступил с фестивальным оркестром Capella Mahleriana. Ответный дружеский визит семейной пары музыкантов в Казань не заставил себя ждать.

«Важно, чтобы дирижер привозил интересную художественную идею»

Кроме этих крупных по форме произведений, премьерами для местной публики стали два шедевра венгерских композиторов – «Атмосфера» Дьердя Лигети и Сюита фа-диез минор Эрнё Донаньи. Как отметил Даниэль Шамодьи-Тот, последний опус, который совмещает в себе богатые традиции позднего романтизма, красочную оркестровку и национальный колорит, он предложил для «Конкордии» лично. И был рад, что ГАСО РТ с огромным интересом погрузился в незнакомую прежде музыку.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

А Прелюдию для оркестра сербского композитора Константина Бабича, которая открыла последний вечер фестиваля 11 ноября, в Казань привез сербский дирижер Деян Савич. Итальянскому маэстро Пьеру Карло Орицио, давнему другу ГАСО РТ, достались, кроме сочинений Прокофьева и Пярта, шедевры итальянских классиков – «Страницы войны» Альфредо Казеллы и «Фонтаны Рима» Отторино Респиги, – хорошо известные местной публике.

По словам Сладковского, программы концертов фестиваля Сoncordia – это всегда результат профессионального диалога с дирижерами, у каждого из которых есть собственный творческий почерк, репертуарные интересы, национальная музыкальная традиция, которую он представляет.

«Для меня важно, чтобы музыкант приезжал к нашему оркестру не просто продирижировать очередной концерт, а привозил интересную художественную идею. Чтобы международное сотрудничество давало не только представительский, но и реальный художественный результат. Чтобы приглашенный дирижер открывал оркестру и публике новые музыкальные миры. Именно так я понимаю настоящую фестивальную работу: не повторять привычное, а постоянно двигаться вперед», – подчеркивает Сладковский.

Кроме прочего, это помогает реализовать и дополнительную задачу Сoncordia – знакомить казанскую публику с национальными композиторскими школами, зачастую скромно представленными в России.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Солисты же обогащают программы фестиваля разнообразием исполнительских интерпретаций. Достаточно спокойную манеру Елены Денисовой в скрипичном концерте Регера – с экспрессивным подходом Елены Таросян, лауреата XVII Международного конкурса имени Чайковского и концертмейстера РНМСО, в концерте Арама Хачатуряна (оркестром управлял Деян Савич), переполненным стремительными танцевальными ритмами.

Или Джана Сарача – с Анной Цыбулевой, которая на втором вечере фестиваля, 17 октября, вместе с ГАСО РТ под управлением Пьера Карло Орицио исполнила Второй фортепианный концерт Прокофьева. Это виртуозное сочинение, созданное молодым композиторов в 1913-м (вторая редакция появилась спустя 10 лет), имеет нетипичную для жанра 4-частную структуру (как у симфонией). И, в отличие от концерта Бартока, где от солиста требуется правильная балансировка с оркестром, у Прокофьева обе стороны все время пребывают в напряженном взаимодействии. А грандиозная сольная каденция первой части остается одной из самых продолжительных и сложных во всем мировом фортепианном репертуаре.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Сохранение наследия Софии Асгатовны – это не только исполнение ее произведений в юбилейные даты»

Последнее, о чем стоит упомянуть, – несмотря на то что на время проведения «Конкордии» выпал 95-летний юбилей Софии Губайдулиной, ее музыки в этом году на фестивале не прозвучало (в прошлом году, например, был исполнен фортепианный концерт). По словам Александра Сладковского, в этом не стоит искать какого-то умысла: «Для меня сохранение наследия Софии Асгатовны – это не только исполнение ее произведений в юбилейные даты. Это постоянная работа по развитию той музыкальной культуры, частью которой она стала и на которую оказала огромное влияние».

«С самого начала мы рассматривали «Конкордию» не как фестиваль музыки одного композитора, а как масштабный международный проект, посвященный развитию музыкального искусства XX и XXI веков. Именно такой широкий художественный контекст позволяет, на мой взгляд, по-настоящему осознать значение творчества Софии Губайдулиной, ее место в истории мировой музыки», – уверен Сладковский.

Он напомнил, что за годы проведения фестиваля ГАСО РТ неоднократно исполнял произведения композитора, «требующие высочайшего исполнительского мастерства и особого понимания ее музыкального языка».

«Имя Губайдулиной для нас – не формальное посвящение, а художественный и нравственный ориентир, огромная честь и одновременно большая ответственность. В этом смысле каждый фестиваль Сoncordia продолжает дело, которое мы начали вместе с ней. И, безусловно, будет продолжать и дальше», – заявил дирижер.