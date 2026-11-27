Изжога после плотного обеда, тяжесть в животе, вздутие или проблемы со стулом знакомы многим. Нередко люди списывают это на стресс или неправильное питание и откладывают визит к врачу. Хотя профилактика заболеваний ЖКТ начинается не с лекарств, а с полезных привычек, вовремя сделанное обследование может спасти жизнь.





Сегодня болезни органов пищеварения занимают четвертое место среди причин смерти в Татарстане. В 2025 году, по данным Минздрава РТ, на них пришлось 7,3% всех летальных исходов

Изображение сгенерировано нейросетью

Болезни ЖКТ лучше предупредить, чем лечить

Эта неделя в России посвящена профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 2025 году на учете с болезнями органов пищеварения стояли 74 тысячи татарстанцев, 14,5 тысячи случаев заболеваний были выявлены впервые.

Сегодня болезни органов пищеварения занимают четвертое место среди причин смерти в Татарстане. В 2025 году, по данным Минздрава РТ, на них пришлось 7,3% всех летальных исходов. Гастроэнтерологи подчеркивают, что болезни ЖКТ лучше предупредить, чем лечить.

Заведующая отделением гастроэнтерологии Республиканской клинической больницы Альфия Одинцова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы не можем угадать, когда и как проявятся генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям ЖКТ, но большинству людей по силам избежать проблем со здоровьем, которые становятся приобретенными. Профилактика таких болезней – это в первую очередь здоровый образ жизни, а именно правильное питание, регулярная физическая активность, полноценный сон, умение справляться со стрессом и отказ от вредных привычек», – объяснила заведующая отделением гастроэнтерологии Республиканской клинической больницы Альфия Одинцова.

По словам специалиста, волшебной таблетки от всех болезней не существует: одному могут потребоваться медицинские процедуры, а другому достаточно будет регулярно заниматься спортом и скорректировать образ жизни.

Альфия Одинцова: «Рацион должен быть полноценным, в нем должно быть всё – белки, жиры и углеводы» Изображение сгенерировано нейросетью

«Половина тарелки – овощи и фрукты»

Если говорить о питании, то универсальной диеты, которая подошла бы всем, не существует. Питание зависит от возраста, привычек, образа жизни и состояния здоровья человека.

«Для большинства могу порекомендовать средиземноморскую диету. Если представить тарелку, то примерно ее половину должны занимать овощи и фрукты – это основные источники пищевых волокон. Оставшуюся часть делят между белковыми продуктами и углеводами: нежирным мясом, рыбой, яйцами или бобовыми с одной стороны и крупами, картофелем или макаронами – с другой», – рассказала Альфия Одинцова.

Она отметила, что рацион должен быть полноценным, в нем должно быть всё – белки, жиры и углеводы. Ограничивать стоит прежде всего легкоусвояемые (простые) углеводы – добавленный сахар, сладкие напитки, выпечку и кондитерские изделия. Основу углеводов лучше составлять из круп, риса, картофеля и макарон, так как они расщепляются медленнее и дольше обеспечивают организм энергией.

Полностью отказываться от сладкого необязательно. По словам Альфии Одинцовой, кусочек торта на дне рождения или конфета не навредят, если это не становится ежедневной привычкой.

«Регулярное употребление сахара вредно. Оно способствует набору веса, ожирению печени и поджелудочной железы. А это уже может приводить к серьезным последствиям для здоровья», – отметила она.

Мясо лучше выбирать нежирное. Красное мясо стоит ограничивать, отдавая предпочтение белому — например, курице, индейке или рыбе. Жареное и избыток масла при приготовлении пищи также не относятся к здоровому питанию: лучше выбирать тушеные, запеченные, вареные блюда или готовить на пару.

А обеды в любимой шаурмичной лучше и вовсе исключить или хотя бы максимально сократить их количество.

«Физические нагрузки – это основа основ. Бегать совсем необязательно, можно, например, сделать перерыв и присесть десяток раз», – объяснила гастроэнтеролог Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отсутствие стресса, сон и спорт – залог здоровья ЖКТ»

Питание – это лишь один из факторов здоровья ЖКТ. Не менее важны физическая активность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.

По словам Альфии Одинцовой, малоподвижный образ жизни негативно влияет на организм в целом. При этом для профилактики не обязательно сразу начинать бегать или записываться в спортзал. Достаточно регулярно ходить пешком, больше двигаться в течение дня и делать небольшие перерывы, если работа связана с сидением на месте.

«Сейчас многие ведут сидячий образ жизни. Физические нагрузки – это основа основ. Бегать совсем необязательно, можно, например, сделать перерыв и присесть десяток раз», – объяснила гастроэнтеролог.

Не менее важен сон: в среднем взрослому человеку рекомендуется спать не менее восьми часов, хотя потребность во сне у каждого своя. Хронический недосып, тревога и постоянное напряжение ухудшают общее самочувствие и могут отражаться на работе пищеварительной системы.

Стресс, по словам врача, сильно влияет на желудочно-кишечный тракт. В гастроэнтерологии выделяют функциональные заболевания, при них человека беспокоят реальные симптомы, но при обследовании врачи не находят язвы, опухоли или другие изменения. К таким симптомам относятся боли в верхней части живота, нарушение глотания, вздутие, а также чередование запоров и диареи. У некоторых людей на фоне волнения резко усиливается позыв в туалет – например, перед экзаменом или важным событием. Такое состояние называют синдромом раздраженного кишечника.

«Человек периодически не может отойти от туалета, боится выйти на экзамен, а врач говорит после обследований, что организм у него здоров. Это функциональные заболевания, и в их основе очень часто лежит стресс», – рассказала Альфия Одинцова.

Причина таких симптомов – не повреждение органа, а нарушение его работы под влиянием нервной системы, стресса и образа жизни. В таких случаях важно не только обследоваться, чтобы исключить другие заболевания, но и нормализовать сон, режим, физическую активность и при необходимости обратиться за помощью к профильным специалистам.

«Навредить своей печени и ЖКТ в целом можно не только сигаретами и алкоголем. Опасность в себе таят и БАДы, которые расхваливают в интернете» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Курение, БАДы и алкоголь

Одно из самых важных правил профилактики болезней ЖКТ – это отказ от вредных привычек. Курение, по словам специалиста, является фактором риска воспалительных заболеваний кишечника, в том числе болезни Крона – хронического воспалительного заболевания, при котором на слизистой кишечника появляются участки воспаления, а пациента могут беспокоить боли в животе, диарея, потеря веса и общая слабость. Курение может способствовать рефлюксной болезни, а изжога ее частый симптом.

«Некоторые пациенты знают, что они сейчас покурят и начнется изжога. Курение влияет не только на сосуды и на легкие, но и желудочно-кишечный тракт оно не обходит стороной. Жевательный табак – снюс, и подобные вещества могут повышать риск токсического поражения печени», – объяснила врач.

Отдельно заведующая отделением гастроэнтерологии напомнила о вреде алкоголя. Он влияет не только на печень, но и на весь ЖКТ. Может раздражать слизистую пищевода, желудка и кишечника, способствовать развитию гастрита и панкреатита. Регулярное употребление алкоголя повышает риск алкогольной болезни печени, которая при отсутствии лечения может привести к циррозу.

Навредить своей печени и ЖКТ в целом можно не только сигаретами и алкоголем. Опасность в себе таят и БАДы, которые расхваливают в интернете. По словам Альфии Одинцовой, многие люди принимают их даже без жалоб, надеясь «укрепить здоровье», но выходит все наоборот. Реакция организма на одну и ту же добавку у людей может быть разной.

Если человек все же принимает добавки, о них нужно сообщать врачу, особенно при потемнении мочи, появлении желтухи, слабости, тошноты, боли в правом подреберье или изменений в анализах. В итоге «забота о здоровье» может закончиться токсическим гепатитом – воспалением печени, которое развивается в ответ на токсическое вещество. Печень при этом может долго не болеть, а выявить такую проблему помогут только анализы крови. После отмены неподходящей добавки печень у пациента может начать постепенно восстанавливаться, но в тяжелых случаях последствия могут быть необратимыми.

«Главное, помнить, что врач в своей практике использует лекарственные препараты, которые проверены клиническими исследованиями. БАДы к лекарственным препаратам не относятся, никто не проверяет их воздействие на организм человека», – сказала она.

«ФГДС позволяет осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Это важно для раннего выявления изменений слизистой, язв, рефлюксной болезни и других заболеваний», – пояснила гастроэнтеролог Фото: © «Татар-информ»

Когда нужны ФГДС и колоноскопия

Даже человеку, который ведет здоровый образ жизни, Альфия Одинцова советует не забывать о плановых медицинских осмотрах и диспансеризации, а при появлении болей в ЖКТ или изжоге сразу обращаться к специалистам.

Диспансеризация взрослых проводится по приказу Минздрава России. Люди в возрасте от 18 до 39 лет проходят ее раз в три года, а люди старше 40 лет – ежегодно. ФГДС входит в программу диспансеризации однократно – в 45 лет.

При серьезных проблемах с ЖКТ или подозрении на них человеку в большинстве случаев придется проходить два не самых приятных общеизвестных исследования – это ФГДС и колоноскопия. Для чего нужно делать ФГДС?

«ФГДС позволяет осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Это важно для раннего выявления изменений слизистой, язв, рефлюксной болезни и других заболеваний», – пояснила гастроэнтеролог.

Повторную ФГДС назначают не всем, а по показаниям, при жалобах, язвенной болезни, рефлюксе, подозрении на онкологическое заболевание или отягощенной наследственности. Срок следующего исследования определяет врач.

Если ФГДС позволяет врачу узнать, что находится в желудке, то колоноскопия нужна для изучения толстой и прямой кишки. Например, основной способ раннего выявления рака толстой и прямой кишки – это анализ кала на скрытую кровь. При диспансеризации его сдают в возрасте от 40 до 64 лет раз в два года, а с 65 до 75 лет – ежегодно.

Такой анализ нужен потому, что на ранних стадиях рак кишечника часто не вызывает боли или других заметных симптомов. При этом опухоль или полип могут понемногу кровоточить. Крови в стуле настолько мало, что увидеть ее невооруженным глазом невозможно, тогда и нужен специальный анализ.

Если результат положительный, это не означает, что у человека обязательно рак. Кровь в кале может появляться и по другим причинам – например, из-за геморроя, трещины, полипа или воспаления. Но при таком результате врач-хирург или колопроктолог назначает дальнейшую диагностику, в том числе колоноскопию, чтобы найти источник крови и исключить опасные заболевания.

«Большинство случаев рака толстой кишки развиваются из полипов, которые могут расти годами. И на каком-то этапе внутри них появляется рак. Если мы удалим полип, рака не будет. Своевременная колоноскопия с удалением полипа – это очень действенная профилактика рака», – отметила гастроэнтеролог.

Здоровье ЖКТ нельзя оставлять без внимания, даже если это уже «привычные» изжога, тяжесть или вздутие. Важно при необходимости обращаться к специалистам, не стесняться и не бояться исследований, ведь вовремя диагностированную болезнь можно вылечить и сохранить свою жизнь.