Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Победителей ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» наградили в Казанской Ратуше. За стабильно высокие показатели качества продукции и услуг шесть организаций удостоены приза «Лидер качества Татарстана». Награды победителям вручил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

В этом году в конкурсе приняли участие 215 товаропроизводителей, представивших 358 наименований продукции и услуг. Наравне с промышленными гигантами – предприятиями нефтехимии и машиностроения – высокую активность проявил малый и средний бизнес, а также учреждения здравоохранения, образования и сферы услуг.

«Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» служит объективным барометром конкурентоспособности нашего бизнеса. Итоги года наглядно показывают: несмотря на внешнее давление, предприятия республики успешно адаптировались к новым условиям, освоили импортонезависимые технологии и расширили ассортимент продукции», – сказал Алексей Песошин на церемонии награждения.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Решением оргкомитета в этом году утверждены 156 лауреатов, 139 дипломантов первой и 27 дипломантов второй степени. Десять экспертных комиссий оценивали не только саму продукцию, но и деятельность компаний в целом, в том числе экологическую политику, энергосбережение и охрану труда.

«Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции среди регионов страны по активности в Программе «100 лучших товаров России». В 2026 году на федеральный этап от республики было заявлено рекордное за всю историю конкурса количество продукции – 235 наименований от 150 предприятий. Из них 93 стали лауреатами, а 142 – дипломантами всероссийского уровня», – отметил Песошин.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Он сообщил, что особой гордостью стали высшие федеральные награды. Приз «Инновация-2026» завоевал Центр АСУТП ООО «Процессинговый центр», приз «С заботой о детстве» – АО «Сетевая компания» и специального приза «Качество с историей» удостоен ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

Премьер-министр РТ поблагодарил организаторов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и поздравил победителей.

«Ваши награды – это заслуга многотысячных трудовых коллективов, инженеров, технологов и рабочих. Республика гордится вашими успехами» – заключил он.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Обладателями приза «Лидер качества Татарстана» за стабильно высокие показатели качества продукции и услуг стали АО «ТАИФ-НК», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Тепличный комбинат «Майский» им. И.Г.Ганиева, АО «КИП «Мастер», ГАУЗ «Альметьевская районная многопрофильная больница, а также мастер народных и художественных промыслов Наталья Печерская.

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев в беседе с журналистами сообщил, что импортозамещение показало: работать отечественные производители могут.

«Потенциал есть, нужно поднимать заинтересованность предприятий», – заметил он. Одним из ключевых направлений работы Шамиль Агеев назвал привлечение молодых специалистов.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Марат Галеев подчеркнул, что конкурс стал важным инструментом повышения конкурентоспособности экономики республики.

«Стоит задача – поднять конкурентоспособность экономики. Конкуренция на рынке по очень многим товарам высокая, не только у наших производителей. Задача решается, и Татарстан в этой части – один из активных участников, где товары действительно становятся брендами», – сообщил он.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«В Татарстане представлены все отрасли народного хозяйства. Есть большие компетенции в машиностроении, нефтедобыче, в сфере услуг, энергетике. И такие конкурсы, как этот, очень нужны. Когда руководители предприятий могут продемонстрировать свои лучшие практики, поделиться опытом и стать еще лучше», – отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Конкурс набирает популярность, ежегодно прирастает новыми участниками. Отрадно, что предприятия находят возможность показать свои лучшие товары с наивысшим качеством. Благодаря конкурсу они видят возможность позиционировать свои товары на региональном рынке», – сообщил директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан Олег Ибрагимов.

По его словам, на протяжении многих лет республика сохраняет лидирующие позиции среди субъектов страны по количеству представленной на конкурс продукции, демонстрируя стабильный промышленный и экономический потенциал региона.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Победители конкурса были отмечены в номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия народных и художественных промыслов».

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Награды победителям вручили Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения г. Казани Ильназ Ахмадиев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Валерий Пашко, заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Фаннур Хамматов, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Ленар Замалиев и руководитель управления развития креативных индустрий АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Диана Басырова.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Один из авторитетнейших конкурсов в области качества в этом году проводился в 23-й раз. За всю историю в нем приняли участие более 4 тысяч организаций, которые представили на суд экспертов около 10 тысяч наименований продукции и услуг.

Организаторами конкурса выступают Торгово-промышленная палата РТ, министерство промышленности и торговли РТ и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в РТ.