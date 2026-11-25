На торжественном мероприятии, посвященном 150-летию Казанского педагогического колледжа, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин вручил жилищные сертификаты 10 преподавателям учреждений среднего профессионального образования.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова учрежден грант «Жилищный сертификат». 350 педагогов республики в этом году получат по миллиону рублей. И среди них есть преподаватели учреждений среднего профобразования», – рассказал журналистам глава Минобрнауки.

Жилищный сертификат сегодня получили педагоги Казанского строительного колледжа, Казанского радиомеханического колледжа, Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, Нижнекамского политехнического колледжа, Бугульминского аграрного колледжа, Арского педагогического колледжа, Елабужского колледжа культуры и искусств, Буинского ветеринарного техникума, Лениногорского нефтяного техникума, Кукморского аграрного колледжа.

Жилищные сертификаты педагоги получают с этого года. Ежегодно они будут предоставляться преподавателям и воспитателям в возрасте до 50 лет и имеющим опыт работы не менее трех лет. Кроме того, обязательно иметь статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и отработать пять лет после выдачи гранта в образовательных учреждениях Татарстана.