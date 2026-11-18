Ректор КГАСУ Рашит Низамов рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову, как университет сформировал кампус международного уровня, почему его студенты побеждают на международных архитектурных конкурсах в условиях современных реалий и какие задачи сегодня стоят перед строительной отраслью Татарстана.





Рашит Низамов: «Ключевые проблемы – это отсутствие кампуса, отсутствие современной лабораторной и экспериментальной базы»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как КГАСУ преодолел кризис и определил собственный путь развития

– Рашит Курбангалиевич, хотели бы поговорить об изменениях в КГАСУ, которые произошли за время вашего ректорства. Вы пришли уже достаточно давно, в 2008 году, то есть уже 18 лет назад. Мы понимаем, что изменилось очень многое: строительная отрасль изменилась, Казань и другие города республики, сама инженерная мысль в строительстве. Можете рассказать про динамику этих изменений через призму вашего учебного заведения?

– Действительно, в 2008 году я был избран ректором. Это были выборы, два тура. С преимуществом в десять голосов во втором туре я выиграл. Видимо, коллектив сделал правильный выбор, раз у нас сегодня такое развитие. В начале моего ректорства все было не просто и не очень хорошо.

– Какие были ключевые проблемы?

– Ключевые проблемы – это отсутствие кампуса, отсутствие современной лабораторной и экспериментальной базы.

Я даже как-то пошутил: мы были на одном из мероприятий, где руководитель одного из ведущих вузов говорил, что у них такие лаборатории, где есть оборудование, которого нет в ведущих лабораториях мира и Европы. Потом я выступал после него и пошутил, что в наших лабораториях тоже есть оборудование, которого нет в ведущих лабораториях мира и Европы, – старое, которое уже нигде не используется.

– То есть уникальное, но со знаком минус.

– Да, такая была ситуация. Плюс нас тогда чуть не объединили…

– А с кем, расскажите.

– Не буду вдаваться в детали, но шло объединение вузов, и мы, как и многие вузы Татарстана и России, оказались под угрозой объединения. Но спасибо руководству нашей республики, этого не произошло.

Но мы поняли, что если мы и дальше будем находиться в таком расслабленном состоянии, то это ничем хорошим не закончится и все будет печально. Поэтому была поставлена задача стать лидерами, стать вузом международного уровня. Причем предстояло решать в условиях скромных финансовых средств и неопределенности.

Для достижения поставленных целей необходима была концентрация ресурсов, и нами было принято решение двигаться поэтапно. Первым этапом стало ограждение кампуса, вторым – ремонт крыш, далее мы привели в порядок фасады. И это делалось очень акцентированно, на другие статьи мы не тратили деньги.

Потом четвертый этап – мы посмотрели на состояние лабораторий и аудиторного фонда. Все было не в очень хорошем состоянии, мягко выражаясь. Тогда пришла идея, что мы должны заняться ревитализацией этих площадей, их переформатированием, потому что не было средств строить новые площади, а здесь можно было использовать наши доминантные качества: у нас в КГАСУ есть свои проектировщики, архитекторы, дизайнеры, специалисты по материалам, конструкциям, по водоснабжению, отоплению, экономисты-сметчики и др.

Первым центром, который мы создали, был центр «Прочность». Это был удачный опыт, когда в одной локации решалось сразу несколько задач: во-первых, практико-ориентированное образование, во-вторых – прикладная наука, НИОКР, третье – эти локации очень удобны и комфортны для студентов, которые с большим удовольствием возвращаются снова в университет.

Собственно говоря, такая идея. В этой парадигме мы работаем долгие годы, создаем центры. Даст Бог, в январе состоится коллегия Минстроя Татарстана. И мы с нашим министром Маратом Мансуровичем Айзатуллиным будем презентовать два новых центра руководству республики и Казани. Думаю, что тоже будет очень замечательно.

«Самое главное сегодня – мы должны готовить специалистов международного уровня. Чтобы они были сильнее своих коллег из-за рубежа, потому что они – будущее России, будущее нашей республики» Фото: © «Татар-информ»

КГАСУ поставил цель готовить специалистов международного уровня, за которыми будущее республики и страны

– Насколько в течение времени меняются вызовы, стоящие перед университетом?

– Можно сказать так, что на сегодня у нас есть замечательные программы, которые инициировал Валерий Николаевич Фальков (министр науки и высшего образования Российской Федерации, – прим. Т-и), – это и «Приоритет-2030», и «Передовые инженерные школы». И происходят значительные изменения в университетах России.

И мы тоже должны быть в тренде и соответствовать уровню стоящих перед университетами задач (обеспечение технологического и пространственного развития страны, современные технологии, интеграция с бизнесом, подготовка востребованных специалистов, обладающих актуальными знаниями и опережающими компетенциями, интеграция искусственного интеллекта).

Второй момент: сегодня наша страна переживает сложное время – проходит специальная военная операция. И сегодня мы помогаем нашим воинам: плетем сети, изготавливаем окопные свечи, отправляем гуманитарную помощь, квадрокоптеры и др. Переданный нами уазик продолжает вывозить раненых. Участвуем в акции Минобрнауки России «Вузы для фронта».

Но самое главное сегодня – мы должны готовить специалистов международного уровня. Чтобы они были сильнее своих коллег из-за рубежа, потому что они – будущее России, будущее нашей республики. Чтобы готовить таких архитекторов, дизайнеров, инженеров, строителей, нужна университетская инфраструктура международного уровня.

– То есть удалось это реализовать?

– Хочу сказать, что эти слова про вуз международного уровня – это не просто наша оценка самих себя.

Во-первых, есть программа «Алгарыш» руководства нашей республики, каждый год выезжаем в другие страны. Сейчас у нас группа в Китай поехала, до этого в Таиланде были. Раньше в Европу были программы.

Недавно я выезжал в составе делегации республики – с ректорами, Раисом и министрами в Китай. В частности, мы знакомились там с вузами, и мне было интересно направление архитектуры, строительства. Я еще раз убедился, что мы работаем правильно. Нет такого, чтобы мы где-то отставали. Наверное, мы даже где-то опережаем. Говорю про архитектуру и строительство.

Таких панических настроений, что у нас никогда не будет как в Китае, например, у меня абсолютно нет. Мы конкурентоспособны. И вот в ноябре прошла строительная неделя БРИКС. И мы еще раз показали, насколько мы интересные партнеры для построения различных совместных программ.

«Ирек Энварович – это одно из наших конкурентных преимуществ. Потому что мы говорим студентам, что если поступаешь в КГАСУ, то у тебя больше шансов стать федеральным министром, как Ирек Энварович» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди выпускников КГАСУ – глава Минстроя Файзуллин, а вице-премьер Хуснуллин был доцентом

– Среди выпускников вашего вуза немало известных строителей, известных и за пределами республики. Мы не можем тут не упомянуть министра строительства России Ирека Файзуллина, он тоже ваш выпускник. Кого вы еще могли бы назвать из наиболее известных ваших выпускников? На кого должны ориентироваться ваши студенты, когда приходят учиться в ваш вуз?

– Действительно, Ирек Энварович – это одно из наших конкурентных преимуществ. Потому что мы говорим студентам, что если поступаешь в КГАСУ, то у тебя больше шансов стать федеральным министром, как Ирек Энварович.

Марат Шакирзянович Хуснуллин не наш выпускник, но мы гордимся тем, что он был нашим доцентом, трудился в нашем университете, есть фотографии.

Хочу сказать о линейке современных молодых строителей, которые оканчивали наш университет. Это, например, тот же Вольфсон Илья Светославович (депутат Государственной Думы, основатель группы компаний «СМУ-88», – прим. Т-и), который закончил программу магистратуры. Челнинский «ДОМКОР», там наши ребята…

Среди выпускников КГАСУ немало известных строителей, известных и за пределами республики Фото: пресс-служба Раиса РТ

– Мунир Анварович Гайнуллов, генеральный директор «ДОМКОРа»?

– Да, Мунир Анварович – это наш выпускник. Анисимов Леонид Витальевич, основатель фирмы «Грань». Равиль Зиганшин, который космодром «Восточный» построил. Айзатуллин Марат Мансурович – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Ханифов Фарит Мударисович – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Кузюров Равиль Афраимович – министр лесного хозяйства Республики Татарстан, Хуснутдинов Адель Альбертович – генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект».

Те ребята, которые Универсиадой занимались, – это все наши ребята. Очень сложный вопрос, потому что нельзя кого-то забыть, потому что ребята все классные. Сейчас кого-то не назову – обидятся.

«Одно из конкурентных преимуществ, почему абитуриенты поступают в наш университет. Есть понимание, что это долголетняя перспектива и всегда будут видны плоды твоего труда» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

КГАСУ сочетает цифровые технологии с практической подготовкой инженеров

– Мы видим, насколько активно развивается строительная отрасль в нашей республике. Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что уже идет длительный строительный бум. Мы видим, как все меняется, усложняется, какие здания сейчас строят, о которых мы не могли и мечтать еще совсем недавно. В связи с этим какие специалисты сейчас наиболее востребованы в республике строительным комплексом? И какие больше всего в дефиците?

– Тут вопрос непростой. Это как в семье – все дети любимые. Хочу сказать, действительно идет мощное строительство в Татарстане и по всей России.

И это одно из конкурентных преимуществ, почему абитуриенты поступают в наш университет. Есть понимание, что это долголетняя перспектива и всегда будут видны плоды твоего труда.

В то же время нужно понимать и то, что сегодня уходим от традиционного строительства, когда у нас в прорабской были грязные полы, карта Советского Союза и «Беломор» на столе, – сегодня это уже экзотика.

Сегодня переходим к цифровым технологиям. У нас целый этаж в университете посвящен строительным IT-технологиям. Сейчас акцент в строительстве постепенно перемещается в эту область.

«Сегодня переходим к цифровым технологиям. У нас целый этаж в университете посвящен строительным IT-технологиям. Сейчас акцент в строительстве постепенно перемещается в эту область» Фото: Михаил Захаров / © «Татар-информ»

Но хочу сказать, что при подготовке наших архитекторов, строителей, инженеров сохраняем лабораторную базу, потому что студенты должны понимать, как пахнет машинное масло, как работает насос, как деформируется 18-метровая ферма под нагрузкой, как происходит звуко-, водо- и теплоперенос через стеновую конструкцию и т. п.

Необходим симбиоз таких вещей. Думаю, что это наше будущее, когда студентов мы сохраняем людьми думающими, а не придатком каких-то технологий.

– Насколько быстро вы можете адаптировать образовательный процесс под запросы тех, кто потом принимает ваших выпускников?

– Была расхожая фраза, что выпускники приходят к работодателям, потом приходится их переучивать. Но чаще так говорят нерадивые строители, которые в процессе обучения студентов не пытались думать о перспективах, не взаимодействовали с КГАСУ. Мы ведь можем буквально под конкретное производство заточить того или иного студента через курсовые проекты, через дипломное проектирование, через практики.

Но вообще наш «продукт» – студенты-выпускники очень высокого качества и соответствуют государственным стандартам. Поэтому адаптация к какому-то производству занимает немного времени.

– Развитие искусственного интеллекта оказывает большое влияние на вашу сферу, на образовательный процесс. По сути, сейчас нет сфер, на которые ИИ не влияет. Как сделать так, чтобы студент и будущий специалист сам не стал придатком к искусственному интеллекту? Пока это ассистент для нас, но многие молодые люди пытаются заставить его работать за себя. Что с этим делать?

– Очень хороший вопрос, потому что на последнем ученом совете и на совещаниях мы много времени посвящаем тому, что делать с искусственным интеллектом.

Если отмотать пленку назад, то мы считали когда-то на логарифмической линейке, потом появились арифмометры, потом примитивные калькуляторы, современные компьютеры. Слава богу, мы остаемся людьми думающими, а не придатками к машинам.

Поэтому проблема есть, но в нашем техническом секторе есть специфика. Чтобы решить какую-то техническую задачу, создать какой-то проект, необходимо вначале обучить искусственный интеллект тому, как это сделать. Машинное обучение может провести только человек, который владеет своей профессией, ремеслом.

Другое дело с какими-то рефератами по общественным дисциплинам – это делается очень просто [с помощью ИИ]. Поэтому мы отказываемся сегодня от рефератов в устаревшей форме. Уже разработано положение, где четко говорится: есть такой-то проект, вот эту часть ты можешь сделать с использованием искусственного интеллекта, это нужно посчитать. Если используешь искусственный интеллект, докажи, что он не выдал ложную или некорректную информацию, что полученная информация достоверна. Научись правильно составлять промпты. Это целая наука, и она как раз – удел умных людей.

«Сегодня практически только КГАСУ представляет наш Татарстан, нашу Россию на международном студенческом конкурсном архитектурном пространстве. Не только в студенческих, часто в профессиональных молодежных конкурсах участвуем и выигрываем – самое главное» Фото: kgasu.ru

Студенты КГАСУ побеждают в международных архитектурных конкурсах в условиях современных реалий

– Мы с вами в начале беседы упомянули про международный уровень, на котором находится вуз и на который он изначально претендовал. А есть ли специальности у вас, которые востребованы на международном рынке – в других странах или у компаний, которые за рубежом работают?

– Здесь все-таки акцент на архитектуру. Сегодня практически только КГАСУ представляет наш Татарстан, нашу Россию на международном студенческом конкурсном архитектурном пространстве. Не только в студенческих, часто в профессиональных молодежных конкурсах участвуем и выигрываем – самое главное.

В Японии проводился конкурс идей по развитию «Музейной дороги» (MuseumRoad). В нем участвовали три студентки КГАСУ: Ксения Егорова, Дарья Шель и Елена Солнышкова. Мы помогли им финансово добраться туда. Они выиграли этот конкурс, причем он был «взрослый», так скажем, для практикующих архитекторов. Они там миллион иен заработали, на наши деньги примерно 200 тыс. рублей на человека.

Или Швейцария, там был конкурс «Утопия» (имеется в виду международный конкурс студенческих идей UTOPIA: NOW!, который организовало швейцарское архитектурное бюро Itten+Brechbühl (IB) совместно со Швейцарским архитектурным музеем (SAM), – прим. Т-и).

Нужно понимать, что в условиях недружественного к нам отношения побеждать сложнее, но против правды сложно идти. В Швейцарии было примерно 60 команд, три призовых места, из них два заняли студенты КГАСУ, наш университет.

Хочу сказать, что это как раз подчеркивает международный уровень нашей подготовки. Через эти конкурсы мы становимся узнаваемыми, нас приглашают ведущие проектные бюро мира на стажировки.

Допустим, Кэнго Кума (Kengo Kuma – японский архитектор и его бюро Kengo Kuma & Associates, – прим. Т-и), или BIG (Bjarke Ingels Group – архитектурное бюро Бьярке Ингельса – прим. Т-и), или бюро Шумахера (бюро Захи Хадид, которым руководит Патрик Шумахер, – прим. Т-и) и другие – те, которые входят в топ-10 и топ-20 мировых проектных бюро. Мы в курсе того, что сегодня там делается.

Наверное, этим бюро интересно черпать наш концептуальный опыт. Ведь самое главное – это концепция. Поэтому я хочу сказать, что это тоже очень важно. Если даже они там стажируются, многие возвращаются. Кто-то остается работать за рубежом, но это наши люди, с которыми мы встречаемся и которые передают нам свой опыт. Важно не заниматься местечковой архитектурой, нужно знать мировые тренды и уверенно в них ориентироваться.

«Иностранные студенты у нас есть, как в любом другом вузе. Порядка 250 человек. В основном страны Африки, Азии, Южной Америки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

КГАСУ делает ставку на подготовку специалистов для России, а не на привлечение иностранцев

– А иностранные студенты у вас есть?

– Иностранные студенты у нас есть, как в любом другом вузе. Порядка 250 человек.

– Какие страны?

– В основном страны Африки, Азии, Южной Америки.

Для нас это не самоцель, особой рекламы нет, каких-то таких требований не выставляется, поэтому приезжают, учатся. Я всегда говорю: «Наша приоритетная задача – подготовка специалистов: архитекторов, дизайнеров, инженеров и других – для нашего региона, для нашей России». Понятно, что мы не должны быть местечковым вузом. И я говорю: через участие в зарубежных конкурсах мы себя поддерживаем на таком хорошем уровне.

– А если, например, ваш студент-выпускник скажет: «Я хочу работать за рубежом, уехать хочу вообще»?

– Мы этому препятствовать не можем, и такие случаи бывают.

– Вы какой совет дали бы как руководитель вуза?

Очень сложно. Все зависит от мастерской, в которой он будет работать, зависит от его духовной и ментальной составляющих, зависит от отношений в коллективе – многое имеет значение. Но у меня, наверное, все-таки не спрашивают разрешения на поездки. Я хотел бы сказать, что в России, в Татарстане – и это уже проверено – у людей гораздо больше возможностей и преференций, чтобы себя проявить.

Фото: © «Татар-информ»

КГАСУ зарабатывает на научных разработках около 200 млн рублей в год

– Была информация, что порядка 40% собственных доходов университета составляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Можете подробнее рассказать, как они реализуются на практике, кто ими занимается и в целом как организована научная деятельность вуза?

– Здесь нужно сказать, что у нас в вузе очень хорошая пропорция: 50% доходов мы зарабатываем сами, а 50% – средства, которые нам в рамках госзадания выделяет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Это очень здоровая пропорция, которая подчеркивает, что вуз хорошо работает.

Из того, что мы зарабатываем сами, примерно 65%, наверное, – это образовательная деятельность, а 35% – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), хозяйственно-договорные работы. На этом мы зарабатываем примерно 200 млн рублей.

Хочу сказать, что эти деньги очень ценные. Почему? Это результат нашего взаимодействия с реальным бизнесом, с организациями и строителями, а не выигрыша каких-то многомиллиардных грантов и так далее. Строители не будут просто так платить за работу, которая заканчивается только отчетом, – сегодня требуется практическая реализация. Поэтому в основном это экспертная деятельность, проектирование, научно-техническое сопровождение.

Например, недавно была сдана новая очередь аэропорта, и как раз наш университет, кафедра металлоконструкций под руководством Алексея Исаева, осуществляла научно-техническое сопровождение.

Или, например, такой маститый ученый, как Мирсаяпов Илизар Талгатович, он очень хорошо и плотно работает с «Татнефтью», ему доверяют.

В частности, среди известных примеров реализации его проектов в республике – Шамовская больница, которую «пересадили» на новый фундамент, не разбирая всё здание. Уникальная работа.

А потом рядом вырыли котлован 30 метров глубиной под парковку, и если бы мы тогда что-то сделали неправильно, Шамовская больница «съехала» бы к Театру кукол.

Или, например, тот же самый Александровский пассаж, который у нас бесконечно проваливался и в основание которого бесконечно закачивали бетон, пока за дело не взялись мы. В итоге «разведки» было принято решение по подаче бетона в те карстовые пустоты, которые были в системе опирания здания. И сегодня здание зафиксировано.

Если говорить о дорожной тематике, то есть такой материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это такая пористая структура, и там очень мало песчаной фракции, и битум не должен сползать с поверхности больших крупных зерен, нужно его фиксировать, нужна добавка. Раньше добавки предоставляли зарубежные фирмы, но потом произошел разрыв в отношениях, и мы совместно с казанской фирмой разработали свою добавку, которая сегодня успешно работает.

«Мы пришли к пониманию, что наше движение должно быть через ревитализацию каких-то лабораторий, локаций» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

КГАСУ развивает практическое обучение через сеть из 25 научных центров

– У вас достаточно большая инфраструктура. Мы знаем, что в составе университета 25 научно-образовательных центров. Почему выбрана именно такая структура вуза? Для чего нужна такая конфигурация и что она означает?

– Вопрос связан с созданием НОЦ в России. К созданию центров мы пришли в 2014–2015 годах в связи с ограниченностью средств и пониманием того, что мы должны улучшить научно-образовательную среду.

Мы пришли к пониманию, что наше движение должно быть через ревитализацию каких-то лабораторий, локаций. Мы брали какую-то локацию – от 400–500 до 1,5 тыс. кв. метров, – проводили там ремонтные работы, расширяли площади, появлялось остекление. Было запланировано, что бизнес устанавливает на этих площадях современное оборудование, а студенты изучают все уже вживую на современном лабораторном оборудовании.

Такое направление хорошо реализовалось, и мы поняли, что идем по правильному пути. Это как раз давало нам возможность в условиях небольших финансовых средств решать такую сложную задачу.

Сегодня эти центры охватывают все направления подготовки. Например, дорожное строительство – это научно-образовательные центры «Дороги» (Roads) и «Цифровые дороги», строительные конструкции – центр «Прочность», строительные материалы и технологии – центры «Технологии» и «Долговечность», системы газо- и водоснабжения – центры «Потоки» и «Системы».

То есть мы охватили практически весь спектр направлений подготовки. В этих центрах реализуется такая триединая функция. Это наше удачное попадание в десятку, и это здорово позволило продвинуть наш университет.

К примеру, в Казани проводился форум «Казаныш», на который съехалось много гостей из ЮАР, Эфиопии, Индии, Китая и так далее (ежегодный архитектурно-строительный форум, объединяющий архитекторов, урбанистов, представителей строительной отрасли и экспертов для обмена опытом и обсуждения развития городской среды, – прим. Т-и). Они были просто в восторге от увиденного, и нам приятно, потому что в современных политических условиях очень важно, чтобы зарубежные гости видели, что в России есть такие хорошие, красивые, мощные университеты, которые конкурентоспособны.

– А что дальше? Новые технологии, искусственный интеллект?

– Мы коллектив людей, которые стараются работать честно, не конъюнктурно.

Например, появилась тема искусственного интеллекта, и тут же в вузах появляются небольшие отдельные группы по подготовке специалистов для работы с ИИ или цифровыми технологиями.

Мы же насыщаем наши классические программы новыми технологиями и тем же ИИ, например. У нас есть желание, с одной стороны, работать в классическом формате, а с другой стороны, чтобы это приобрело современное звучание.

Строительство в Татарстане находится в гармонии

– Давайте немного поговорим о состоянии строительной отрасли. Ситуация имеет свои нюансы. Высокая ключевая ставка влияет на развитие жилищного рынка. Есть некое охлаждение, хотя спрос достаточно большой, много проектов строится. Как вы считаете, как сейчас будет меняться строительная отрасль с учетом этих факторов? Возможно, не жилье будут больше строить, а какие-то другие направления получат большее развитие? Чего стоит ожидать?

– Вопрос сложный, конечно. Сейчас строится свыше 3 млн кв. м в год.

– Не будем забывать, что большая часть из них – это ИЖС все-таки.

– Не сказал бы так, но часть есть, да. Но всегда так было, такие пропорции всегда сохранялись.

Хочу сказать, что на сегодня по нашему региону все находится в гармонии. Жилье строится, школы, детсады, дороги, спортивные объекты, производства. Сложно прогнозировать, на что будет акцент, но я думаю, что, как всегда, человеку нужно где-то жить, работать. Поэтому в любом случае мы будем строить новые производства, новые логистические базы, новые центры здоровья и т. д. Татарстан в этой части выделяется – например, практически по всей республике есть ледовые арены.

Сегодня еще прибавляются задачи в связи с тем, что нужно восстанавливать какие-то объекты на наших новых территориях.

«Когда ты проектируешь здание, ты должен все-таки доказать и показать, что этот проект органично впишется в облик Казани» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что не хватает Казани для сохранения архитектурной идентичности

– Если говорить о Казани, какие проекты вы считаете наиболее значимыми с точки зрения городской среды, формирования облика города, может быть, даже республики?

– Общественные пространства в Казани очень выделяются в сравнении с другими городами. Начиная от наших дворов до больших общественных пространств – все переформатируется. Помню, очень давно, наверное, лет пятнадцать назад, была программа «100 скверов». Мы начали ее реализовывать вместе с мэром Ильсуром Раисовичем Метшиным. С минимальными средствами, силами студенческих стройотрядов нужно было переформатировать городские запущенные локации.

Далее были более серьезные республиканские проекты, инициированные и поддержанные нашим Раисом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, – «Парки и скверы», «Наш двор» и другие, когда появилось очень много замечательных локаций в нашей Казани. Например, Горкинско-Ометьевский лес – любой горожанин имеет возможность отдохнуть, провести время. И таких локаций много по Казани. Столица сильно преобразилась, особенно это чувствуешь, когда уезжаешь из Казани и посещаешь другие города.

– На ваш взгляд, нет ли опасности, что из-за активного развития город потеряет свою архитектурную идентичность? Потому что колоссальные изменения произошли за последние десятилетия. Не придем ли мы к тому, что Казань невозможно будет узнать в целом?

– Если человек приехал в Казань, он должен понимать, что он приехал в город с особой культурой. Мы евразийский город с переплетением культур – христианской, исламской. И это должно быть. Поэтому в наших проектах, курсовых проектах много уделяется специфике региона, исторической составляющей.

К сожалению, часто мы не видим такие вещи, которые должны быть при строительстве зданий различного назначения. Конечно, больше возможностей, когда мы создаем некоторую среду, здесь у нас больше возможностей.

Остров Свияжск развивается, классная туристическая зона. Мы начали говорить о нем примерно в 2005 году. Профессор Куприянов (Валерий Николаевич – доктор технических наук, профессор, ректор КГАСУ с 1988 по 2008 год, – прим. Т-и), мой предшественник, издал целую книгу о граде Свияжске. Или Дембич (Александр Алексеевич – архитектор-градостроитель, кандидат архитектуры, профессор, более 50 лет проработал в КГАСУ, – прим. Т-и), наш градостроитель, он как раз очень много показывал перспектив особого развития Казани. Это касается и Адмиралтейской слободы, которая сейчас активно развивается.

Кроме того, он показывал перспективность развития района Речного порта, что это должна быть жемчужина Казани, что сегодня и делается. Строятся красивые здания, открывается пространство, набережные появляются.

Кстати, в районе Речного порта появится комплекс, который строит СМУ-88. Там, я считаю, есть национальные мотивы, татарская тема присутствует.

– Каких решений и чего не хватает городу сейчас именно в архитектурном плане, на ваш взгляд?

– Думаю, что все-таки побольше отражения национальной идентичности. Некая такая обязующая компонента должна быть. Когда ты проектируешь здание, ты должен все-таки доказать и показать, что этот проект органично впишется в облик Казани. Многие объекты в Казани как раз подчеркивают, что мы являемся таким евразийским городом, но здесь идет такое мощное переплетение культур.

«Но самое главное – для абитуриентов и их родителей посыл такой: ты должен идти к своей мечте, обязательно!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет будущим абитуриентам от ректора КГАСУ

– В завершение хотел бы такой вопрос задать: допустим, старшеклассник, будущий абитуриент, сейчас принимает решение: может быть, пойти в строительную сферу, – что бы вы ему посоветовали? Стоит ли ему отбросить сомнения и пойти в эту профессию? И что для этого нужно? Какие качества, чтобы потом реализоваться в профессии, не ошибиться и пойти в правильное русло?

– Я традиционно говорю школьникам, что не обязательно идти учиться в университет. Просто нужно выбрать правильно профессию. Хорошо зарабатывает хороший каменщик или хороший сварщик и так далее. Нужно определиться, что тебе ближе. Исходя из этого, выбираешь направление – допустим, инженерия, – выбираешь направление, где ты сможешь зарабатывать и быть счастливым.

Невольно ты приходишь к строительству, а уже потом выбираешь вуз. Не нужно никому доверять: нужно самому пройти по вузам, посмотреть, где что и как: лабораторная база, отношения, среда. Наверное, в этом случае ты все-таки будешь склоняться к тому, что нужно поступать в КГАСУ.

Но самое главное – для абитуриентов и их родителей посыл такой: ты должен идти к своей мечте, обязательно!

Как определить, что ты строитель? Я, будучи школьником, подрабатывал на стройке летом, этих денег мне хватало, чтобы одеться, на какие-то личные расходы. Страна тогда много строилась: и БАМ, и «Нижнекамскнефтехим», комсомольские стройки. Вы помните то время, да? Это было таким душевным порывом.

Если ты склонен все-таки к строительству, то нужно к этому идти. Не нужно перебирать вузы и поступать куда-то, исходя из своих баллов. Получить нелюбимую профессию – значит, ты будешь неуспешным человеком, ты будешь плохо зарабатывать, будешь несчастлив. Поэтому нужно так: выбрал направление – и к этому нужно двигаться обязательно.