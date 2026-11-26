Труженице тыла Сайме Ахметшиной из Татарстана исполнилось 95 лет
Труженица тыла Сайма Ахметшина из Зеленодольского района Татарстана 26 ноября отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
«Сайма Хакимовна родилась в деревне Утянгуш, окончила пять классов. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе. После войны работала на Пороховом заводе, откуда вышла на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.
Сайма Ахметшина награждена юбилейными медалями в честь Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.