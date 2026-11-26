Фото предоставлено организаторами мероприятия

В стенах детской школы искусств №2 столицы Татарстана состоялось яркое музыкальное событие – концертная программа «Мелодии северной столицы». Вечер, прошедший при полном аншлаге, собрал ценителей инструментальной музыки и подарил публике встречу с настоящим искусством в исполнении лауреатов международных конкурсов Евгения Желинского (балалайка) и Марины Климовой (фортепиано) из Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Программа вечера полностью оправдала свое название: сквозь зал пролетели не только классические произведения русских композиторов, но и виртуозные обработки народных мелодий и современных композиций. Евгений Желинский продемонстрировал невероятную технику владения балалайкой, превратив народный инструмент в универсальный голос, способный передать тончайшую лирику и мощную экспрессию.

Тонкий диалог инструментов выстроился благодаря безупречной игре пианистки Марины Климовой. Сочетание звонкого тембра балалайки и глубокого, объемного звучания рояля создало особую атмосферу вечера, наполненную благородством и светлой грустью. Музыкантам удалось установить живой контакт со зрителями: после каждого номера зал взрывался аплодисментами, а кульминацией вечера стали долгие овации и многократные выходы артистов на поклон.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Организаторы концерта – директор детской школы искусств №2 Казани Евгений Кубышкин и профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Артем Усов – отметили высокий интерес горожан к академической музыке и выразили благодарность всем зрителям за теплый прием. Мероприятие прошло в рамках проекта по популяризации национальных музыкальных традиций и поддержке молодых исполнителей, обучающихся игре на балалайке.

Гости расходились под впечатлением от услышанного, отмечая, что вечер стал настоящим праздником души, доказавшим: балалайка – это не просто символ фольклора, а инструмент мирового уровня, способный говорить со слушателем на языке вечных ценностей.