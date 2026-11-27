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В России утверждены правила расчета технологического сбора с некоторых видов гаджетов, который компании начнут оплачивать с 1 декабря текущего года. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ сообщает «Интерфакс».

Документом утверждены правила исчисления техсбора, определен порядок его уплаты, а также возврата переплат. Он вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования – 27 декабря.

Ранее, еще в октябре, Минпромторг РФ своим приказом установил размер технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники: ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. На первом этапе сбор будет взиматься только с этих гаджетов, для которых уже действует обязательная маркировка.

Базовая ставка техсбора для ноутбуков определена в 746 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки она составит 500 рублей, при их отсутствии – 992 рубля. Для смартфонов ставка сбора равняется 373 (базовый вариант), 250 и 496 рублей соответственно.

В отношении проводных телефонов с беспроводной трубкой техсбор будет составлять 149 (базовый вариант), 100 и 198 рублей, для сотовых аппаратов – 75, 50 рублей и 100 рублей, для прочих телефонных аппаратов – 37, 25 и 49 рублей соответственно.

«Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено. У компаний было время на подготовку», – отметили в Минпромторге.

Из данных ведомства следует, что исчисление размера техсбора будет производиться автоматически – с использованием системы маркировки и государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Закон о технологическом сборе Президент России Владимир Путин подписал 28 ноября прошлого, 2025 года. Этот сбор взимается при импорте или производстве техники, юрлица и ИП будут обязаны уплачивать его с 1 декабря 2026-го. Собранные от сбора средства власти планируют направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей промышленности.