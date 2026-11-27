В ЦУМе в Казани продолжается конкурс «Культурная столица Татарстана». Свою программу представил Муслюмовский район. Какие блюда привезли жители, почему стоит посетить муниципалитет и чему можно было научиться у местных мастеров – в материале «Татар-информа».





В ЦУМе в Казани продолжается конкурс «Культурная столица Татарстана». Свою программу представил Муслюмовский район

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ислам от пера до VR

Муслюмовский район стал третьим в череде программ конкурса «Культурная столица Татарстана» после Нижнекамского и Сабинского районов.

На центральной площадке первого этажа ЦУМа расположилась экспозиция, посвященная развитию ислама в районе. «На нашей экспозиции показано развитие ислама в нашем районе с 1740 года. Мы рассказываем о том, как эта религия пришла к нам и жила до наших дней. Также у нас представлена модель первой мечети, построенной в Муслюмово в 1989 году», – рассказал «Татар-информу» имам-мухтасиб Муслюмовского района Ильгиз хазрат Сунгатуллин.

Ильгиз хазрат Сунгатуллин: «На нашей экспозиции показано развитие ислама в нашем районе с 1740 года. Мы рассказываем о том, как эта религия пришла к нам и жила до наших дней» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одной из интересных деталей экспозиции стали предметы разных эпох: перо и чернила, печатная машинка и VR-очки. Они показывают, как со временем менялись способы передачи и изучения Корана – от переписывания вручную до использования современных цифровых технологий.

Посетители могли надеть VR-очки и совершить виртуальное путешествие более чем на 1100 лет назад, узнав, как ислам пришел в Волжскую Булгарию.

Посетители могли надеть VR-очки и совершить виртуальное путешествие более чем на 1100 лет назад Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марийские обереги и городецкая роспись

Рядом расположились и стенды народов, проживающих в районе. Русские удивили посудой, украшенной городецкой росписью, сушками и самоваром, кряшены – национальными украшениями и угощениями, а марийцы – оберегами и узорами.

«Мы привезли все народное творчество, которое пришло к нам от предков. Даже платок XIX века. Есть и различные обереги. Например, для машины со знаком солнца», – сообщила в беседе с агентством участница марийского ансамбля из Муслюмовского района Римма Арсланова.

Рядом расположились и стенды народов, проживающих в районе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Муслюмовском районе расположено несколько марийских деревень, где продолжают соблюдать национальные традиции.

«Мы любим свой район. Это наша Родина, где мы родились и выросли. Это замечательное место», – добавила собеседница агентства.

В Муслюмовском районе расположено несколько марийских деревень, где продолжают соблюдать национальные традиции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всё, что есть в районе, создано трудом народа»

Также в ЦУМе представили продукцию, которую производят в Муслюмовском районе. Здесь были и колбасы, и украшения, и национальные десерты, и масло, которое делают по особой технологии, и многое другое.

Интересно, что всю экскурсию по выставке провел лично глава района Альберт Хузин вместе с экскурсоводом. Он познакомил жюри конкурса с местными предпринимателями и рассказал о культурном коде.

Альберт Хузин: «Для меня в Муслюмовском районе абсолютно уникальная атмосфера» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для меня в Муслюмовском районе абсолютно уникальная атмосфера. У нас нет больших нефтяных компаний. Всё, что есть в муниципалитете, создано трудом народа. Также у нас уникальная природа: леса, озера и, конечно, река Ик. Кроме того, те, кто приезжает к нам, отмечают наше дружелюбие и гостеприимство», – рассказал журналистам Хузин.

По его мнению, Муслюмовский район достоин звания культурной столицы Татарстана, так как именно там работает фольклорный ансамбль, получивший звание народного фольклорного ансамбля Российской Федерации, а местный театральный коллектив неоднократно становился победителем фестивалей.

Айдар Салимгараев: «Это событие – большой красивый праздник, который мысленно возвращает на малую родину и радует своих земляков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев: «Приятно находиться среди людей, которые напоминают мне о малой Родине»

Родом из Муслюмовского района и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Это событие – большой красивый праздник, который мысленно возвращает на малую родину и радует своих земляков. Оно объединяет и вдохновляет. Мне приятно находиться в обществе людей, которые напоминают мне о своей малой родине», – поделился Салимгараев с журналистами.

Он также отметил красоту природы Муслюмовского района, особенно его живописные места для рыбалки, которые привлекают путешественников.

Также мероприятие посетил гендиректор ТНВ Ильшат Аминов вместе со своей мамой, которая также родом из Муслюмовского района Татарстана.