Последний звонок в Лаишевском районе РТ в 2020 году

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Минпросвещения РФ предложило провести в 2026–2027 учебном году последние звонки в школах 26 мая, а выпускные вечера – 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации министерство направило во все российские регионы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В программу последних звонков и выпускных вечеров рекомендуется включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции», – говорится в сообщении.

При проведении последних звонков и выпускных вечеров Министерство просвещения попросило уделить особое внимание обеспечению безопасности.

Согласно национальному проекту «Молодежь и дети», запущенному по инициативе Президента РФ Владимира Путина, важная часть патриотической работы – церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России.

«Они (данные мероприятия – прим. Т-и) способствуют формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания», – поделился своим пониманием смысла этих церемоний министр просвещения РФ Сергей Кравцов.