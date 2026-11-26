В преддверии Дня матери министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова побывала в гостях у семьи Калимуллиных из Высокогорского района Татарстана. Об этом сообщается в ее личном аккаунте в соцсетях.

«Унесла с собой самые теплые впечатления. В доме Розы Равилевны и Динара Фаритовича чувствуется особая атмосфера: гармония, доброта и то тихое семейное счастье, которое невозможно подделать – оно рождается из взаимного уважения и любви. Родители воспитывают троих детей: 14-летнюю Амину, 12-летнего Минтимера и маленькую Малику, которой в сентябре исполнилось всего два года. Каждый из них растет яркой, разносторонней личностью», – сообщила Зарипова.

Старшая дочь Амина – староста класса, занимается баскетболом и волейболом. Сын Минтимер обучается в классе гитары, шесть лет играл в хоккей, а теперь с таким же увлечением осваивает футбол. А младшая Малика, которая пока не ходит в детский сад, поет дома.

«Роза Равилевна прекрасно совмещает роль хранительницы домашнего очага с профессией – она преподает вокал в школе искусств имени Рустема Яхина. А в свободное время занимается рукоделием, любит печь и готовить», – отметила Зарипова.

Хозяева дома – Роза Равилевна и Динар Фаритович рассказали гостье о своей семье и о том, как познакомились.

«Такие семьи – настоящее сокровище нашей республики. Дружные, творческие, наполненные любовью к детям, к музыке и друг к другу. С наступающим Днем матери, дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда звучат голоса и смех детей и, конечно, любимые песни», – заключила Зарипова.