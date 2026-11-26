Генеральный директор ГК «Кирпич Холдинг» Марат Арсланов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал о производственных мощностях холдинга, экспансии в Татарстан, социальной ответственности бизнеса и многом другом.





Марат Арсланов: «Очень сильно выросла себестоимость строительства, подорожали работы и материалы. Проектное финансирование тоже стало дороже из-за высокой ключевой ставки»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Очень важно понимать все процессы изнутри, без этого никуда»

– Марат Хамитович, вы окончили Уфимский государственный инженерно-технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» и прошли большой путь от мастера до руководителя крупного холдинга. Как профессиональное образование и опыт работы «на земле», на различных должностях, помогли вам сформировать видение развития компании?

– Внесу небольшую поправку: я начинал каменщиком и дошел до руководителя крупного холдинга, его собственника. Уфимский инженерно-технический университет, конечно, дал мне хорошую техническую базу. И я считаю, что без этой основы я бы не смог создать такую крупную компанию. То, что я сам работал «на земле» и понимаю все строительные процессы, дало мне возможность вникнуть во все нюансы и выстроить компанию. Без профессионального образования, наверное, ничего бы не получилось. Я считаю, что очень важно понимать все эти процессы изнутри, без этого никуда.

– Группа компаний входит в топ-10 крупнейших застройщиков Башкортостана. Как вы оцениваете текущую ситуацию в строительной отрасли и как вам удается удерживать позиции в нынешних условиях? Мы знаем, что есть много факторов, усложняющих деятельность строителей: рынок жилья в непростых условиях, ключевая ставка высока, много других моментов. Как вы в этих условиях видите дальнейшее развитие?

– Вы правильно сказали: очень сильно выросла себестоимость строительства, подорожали работы и материалы. Конечно, проектное финансирование тоже стало дороже из-за высокой ключевой ставки. Что мы делаем? В первую очередь создаем качественный продукт, который будет востребован. Смотрим на потребности рынка, на потребности покупателя, анализируем, что продается, а что нет. Конечно же, выстраиваем финансовую дисциплину, делаем правильную изначально финансовую модель, анализируем и стараемся максимально сделать упор на экономику. Без этого нам никуда, это, думаю, один из наших главных приоритетов.

Фото: Дмитрий Сагитов

«Качество – это, прежде всего, соблюдение всех технологических режимов и дисциплина на производстве»

– Производственные мощности вашего холдинга обеспечивают выпуск более 300 тысяч единиц кирпича в сутки. Как вам удается удерживать качество продукции при таком большом объеме?

– Есть несколько факторов, на которые мы делаем упор. Это, конечно же, модернизация оборудования. Мы занимаемся производством больше 13 лет, и не было ни одного дня, чтобы мы что-то не модернизировали, не усовершенствовали или не автоматизировали. Мы выпускаем огромный объем – 300 тысяч кирпича в сутки. Надо понимать, что у каждого кирпича своя «жизнь». Это как маленький микроорганизм, у которого есть свой алгоритм процесса. Изначально кажется, что это просто: взять глину, перемешать с водой, высушить, обжечь. Но это абсолютно не так. Очень много сил и энергии вкладывается в подготовку сырья, во все технологические процессы. Для нас, конечно, приоритет качества всегда стоял и стоит на первом месте. Качество – это не просто лаборатория, это, прежде всего, соблюдение всех технологических режимов и дисциплина на производстве, на всех этапах.

Фото: Дмитрий Сагитов

– Общая проектная мощность ваших заводов – свыше 120 млн штук кирпича в год. Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшие 3–5 лет в плане развития?

– Однозначно мы ставим задачу удержать эти темпы. Мы не планируем уменьшать нашу производительность. Видим, что портфель заказов у нас есть, заказы сформированы на 2027–2028 годы. Конечно, мы будем работать над качеством, экономикой и усовершенствованием оборудования, без этого никуда.

Кирпичное производство – это все-таки много тяжелого физического, ручного труда. Мы понимаем, что очень многое делается простыми рабочими, и я всегда требую от своих подчиненных, чтобы они думали, как можно облегчить труд простого каменщика, укладчика или садчика. Мы вкладываем и будем вкладывать в модернизацию оборудования. Я думаю, что те объемы, которые мы изначально заявили, мы сохраним. Не в ущерб качеству, конечно.

Фото: Дмитрий Сагитов

«Для нас Татарстан – это стратегический регион»

– Одним из рынков для вашего холдинга является Республика Татарстан. Как вы оцениваете сложившееся партнерство с застройщиками в Татарстане и что способствует спросу на вашу продукцию в нашей республике?

– Для нас Татарстан – это стратегически важный, добрый сосед. Сейчас мы видим, что в девелопменте, а помимо производства мы занимаемся еще и строительством жилья, спрос идет больше на комфорт-класс, бизнес-класс и премиум. Покупатели, маркетологи, продавцы и агенты понимают: если речь идет о комфорт- и бизнес-классе жилья, то это должна быть керамика. Почему керамика? Потому что это натуральный материал, натуральная глина, натуральное сырье. За счет этого у нас есть определенный спрос, а в Татарстане бизнес-класс и комфорт-класс на сегодняшний день в строительстве в приоритете. Поэтому для нас Татарстан – это стратегический регион, мы хотим здесь присутствовать, развиваться и работать. Я думаю, что те объемы, которые мы заявили, будут выполнены с нашей стороны и выкуплены со стороны Татарстана.

– Если говорить о девелоперской части работы вашего холдинга, то в портфеле сданных объектов у вас 130 тысяч квадратных метров жилья и, насколько мы знаем, 16 многоквартирных домов в стадии строительства. Как вы балансируете ресурсы и усилия между производством стройматериалов и такой активной работой по строительному направлению?

– Изначально кажется, что эти два направления идут близко, но, с другой стороны, они абсолютно разные, и через строительство мы понимаем, какой будет спрос на нашу продукцию. Через это мы выстраиваем наши рынки сбыта.

– В нашей республике ваш холдинг реализует проект – жилой комплекс в Зеленодольске. Планируете ли вы расширение девелоперской деятельности в Татарстане и можете ли рассказать об этом проекте подробнее?

– Когда я лет десять назад был с экскурсией в этом городе, его очень хорошо презентовали. Я тогда еще дал себе слово, что я здесь когда-нибудь буду строить. Была такая мечта, и она наконец-то осуществилась. Многие спрашивают: почему Зеленодольск, почему не Казань? Во-первых, была такая мечта, которую я себе пообещал обязательно исполнить. И это очень красивый зеленый город. Мы видим, сколько там промышленных предприятий, видим огромный потенциал. Для нас промышленные предприятия – это же наши потенциальные покупатели. Мы это понимали, и изначально, наверное, все-таки правильно было такое решение: не начинать в столице, а попробовать и показать себя в ближайшем городе. Конечно же, Казань для нас – это огромная возможность. Мы планируем, у нас есть земельные участки, мы уже проектируем.

Фото: Дмитрий Сагитов

«Без общественной работы не может существовать бизнес»

– Вы уделяете большое внимание поддержке ветеранов, семей участников СВО, в целом малозащищенным группам населения. Почему для вас это важно и для чего вы, будучи предпринимателем, занимаетесь этой, казалось бы, непрофильной деятельностью?

– Без общественной работы, я считаю, не может существовать бизнес. Мы должны максимально помогать обществу, помогать людям, которые нуждаются. Сейчас вся страна помогает, и я не могу стоять в стороне и смотреть.

– Как государственное признание вашей общественной работы влияет на авторитет вашего бизнеса, вашего холдинга, на мотивацию команды в частности?

– Мы цели не ставим получить какие-то награды, но когда нас награждают, в любом случае это, конечно же, приятно. Команда это ценит, команда это видит. Я всегда говорю: «Ребята, это не только результат мой, это результат всей нашей команды». И всегда, какую бы награду мы ни получили от администрации города или администрации нашей республики, я всегда говорю ребятам слова благодарности: «Молодцы, это заслуга всей нашей команды».

– Группа компаний «Кирпич Холдинг» в этом году планирует сдачу значительных объемов жилья в Уфе, Белебее, Октябрьском, Туймазах. Какие горизонты вы видите для компании дальше, будет ли расширяться география деятельности холдинга в перспективе?

– Мы анализируем рынки, анализируем положение и покупательскую способность населения. Я не ставлю целью зайти в какой-то регион для галочки. Пока анализируем, смотрим. Нам на сегодняшний день нужно удержать те регионы, в которых мы уже представлены и работаем. Мы огромную энергию вкладываем в качество нашей продукции, в качество нашего продукта. Пока цели масштабироваться в другие регионы нет. Надо все-таки удержать то, что мы имеем. Конечно же, мы не просто увеличиваем количество, мы постоянно повышаем качество, модернизируем и создаем, так сказать, ту среду, в которой наши люди хотели бы жить и проводить свое будущее.

Фото: Дмитрий Сагитов

«Конечно же, мы перенимаем опыт других регионов»

– Хотелось бы спросить о механизме комплексного развития территории (КРТ). Мы знаем, что ваша компания занимается такими проектами. Что включают такие механизмы и какова их цель?

– Мы на сегодняшний день разрабатываем два КРТ – в городе Туймазы и в городе Октябрьский. Смотрим и готовим документы по участию в КРТ в нашей столице, в городе Уфа. Что это такое? В первую очередь это, конечно же, соблюдение баланса интересов жителей, которые живут в этом микрорайоне. Если мы, например, простыми словами, заходим, подписываем договор о КРТ, то в первую очередь это снос ветхого или аварийного жилья. Есть часть домов, которые мы сносим и переселяем жителей, и часть домов, которые, конечно, остаются. Нам максимально нужно соблюсти баланс интересов и наших покупателей, и жителей, которые остаются в этом микрорайоне жить. Максимально нужно продумать все моменты, такие как наличие школ, садиков, благоустроенных дворов, парковок. Даже, например, если ситуация такая, что мы заходим в этот микрорайон, а там у них никогда не было детских игровых площадок, не было нормальных парковок. В любом случае, все это нужно делать не только для наших покупателей, но и для тех, людей, которые там жили и будут жить. Важно, конечно же, что мы заходим, меняем все коммуникации, учитываем все другие моменты.

– Когда вы начинаете эту работу, вы ориентируетесь на запросы покупателей, жителей? Как вы изучаете этот спрос на вот эти элементы по благоустройству, по тем же парковкам, детским площадкам и так далее?

– Здесь уже огромную работу проделывает моя команда. Они в этих вещах профессионалы, они смотрят, изучают. Конечно же, мы перенимаем опыт других регионов. Вот сейчас мы работаем у себя в родном Башкортостане и в Татарстане, в любом случае мы перенимаем опыт отсюда, и свой опыт сюда тоже приносим. И для малых городов это тоже очень полезно.

– Вы приехали в Казань на крупное отраслевое мероприятие – Строительную неделю БРИКС. Хотелось бы узнать о ваших впечатлениях. Насколько для вас участие было полезным, что вы для себя вынесли из участия в мероприятии и в целом есть ли какие-то результаты для компании? Может быть, какие-то договоры, соглашения или декларации о намерениях?

– Для нас очень большая честь быть представленными на такой отраслевой выставке. Я видел, как горели глаза у моей команды, когда я согласовал это участие. Конечно же, есть определенный экономический эффект от этой выставки. Мы подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Здесь мы нарабатываем новый покупательский портфель. На выставке мы представлены пока только как производители основного строительного материала – кирпича. На следующий год поставил себе задачу и поставлю задачу команде – выставиться уже в двух направлениях.

Фотографии предоставлены Маратом Арслановым