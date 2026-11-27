Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В Нижнекамске прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало выступление хора жен и матерей военнослужащих. Коллектив появился всего полгода назад.

Женщины вышли на сцену в военных кителях. Для них это не просто сценические костюмы, а символ памяти о близких – сыновьях и мужьях. После исполнения последней песни зрители поднялись со своих мест и аплодировали стоя. Затем в зале объявили минуту молчания.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

На концерте присутствовали матери военнослужащих, которые ждут возвращения сыновей домой, а также женщины, потерявшие близких. Со сцены прозвучали слова благодарности матерям за их терпение, силу духа и любовь.

В праздничной программе участвовали не только профессиональные артисты, но и люди, для которых творчество стало поддержкой в непростое время.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина отметила значимость таких встреч и возможность выразить признательность женщинам, чьи семьи связаны с событиями специальной военной операции.