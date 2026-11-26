Финал «II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» пройдет в Казани с 8 по 11 декабря – в День Героев Отечества. Об этом сообщают организаторы.

Цель данного состязания – вовлечение участников спецоперации с инвалидностью и без в спорт, их социализация и интеграция, укрепление здоровья и популяризация здорового образа жизни, а также вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

Соревнование стартовало в мае 2026 года. С мая по октябрь в районах республики прошли муниципальные этапы соревнований по 13 видам спорта. В Нижнекамском муниципальном районе участники состязались в шахматах и армрестлинге. В Зеленодольском – в волейболе, волейболе-сидя и пауэрлифтинге. В Альметьевском – в плавании и метании ножа. В Казани – в фиджитал-спорте и нардах. В Сабинском районе – в настольном теннисе. В Мамадышском– в футзале и гиревом спорте. В Высокогорском муниципальном районе – в хоккее. Муниципальные этапы соревнований охватили более 500 ветеранов СВО. Участники показали настоящий характер, силу духа и волю к победе.

В программу включены пятнадцать дисциплин: волейбол, волейбол сидя, пауэрлифтинг, шахматы, армрестлинг, плавание, метание ножа, фиджитал-спорт, нарды, футзал, гиревой спорт, настольный теннис, хоккей, следж-хоккей и пулевая стрельба. Предусмотрены отдельные зачеты для спортсменов с нарушением слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью.

Финал пройдет на площадке ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

«Мы с огромным нетерпением ждем этого события — и, пожалуй, сильнее всех его ждут наши ветераны СВО. Для них возможность снова почувствовать плечо товарища, проверить себя в честной борьбе и просто поговорить по душам с теми, с кем вместе прошел огонь. Кубок Раиса давно зарекомендовал себя как соревнования высокого класса: здесь есть и серьезная конкуренция, и атмосфера настоящего братства. А практика неизменно подтверждает: спорт — лучшая реабилитация для наших бойцов, возвращающая им силы, уверенность и вкус к жизни»,– отмечает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

Впервые «Спортивный Кубок Раиса РТ» прошел в 2025 году и сразу стал заметным событием: участие в нем приняли более 200 ветеранов СВО, которые попробовали свои силы в 8 видах спорта. Главный результат турнира — реальный выбор участников: благодаря тому, что бойцы смогли попробовать себя в разных направлениях, многие после Кубка Раиса определились с наиболее интересными для них видами спорта и продолжили заниматься ими уже осознанно. Тренеры, в свою очередь, отмечают: уровень подготовки ветеранов СВО в этом году значительно вырос.

Заявки на участие в Кубке Раиса принимаются до 30 ноября. Подать их можно через социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» — именно они помогут оформить все необходимое и не пропустить установленный срок.