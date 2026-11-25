В Татарстане планируют направить почти 2,44 млрд рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Дирекция финансирования программ дорожных работ объявила конкурс на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 2,437 млрд рублей, средства выделят из внебюджетных источников.

Подрядчик должен завершить работы до 20 декабря 2027 года. По условиям контракта предусмотрен аванс в размере 30%. Заявки на участие в конкурсе принимают с 25 ноября по 11 декабря 2026 года, итоги планируют подвести 15 декабря.

В конкурсе будут учитывать стоимость работ (60% оценки) и квалификацию участников (40%). Победитель должен предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 731 млн рублей.

В документации также указаны гарантийные сроки: пять лет на нижний слой асфальтобетонного покрытия, два года – на верхний, восемь лет – на цементобетонное покрытие и шесть лет – на водопропускные трубы.