Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представительница Татарстана Самира Исмагилова вошла в топ-10 интернет-голосования и в топ-5 в номинации «Лучший номер» на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026 среди участниц из 52 стран. Об этом она рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

Финал конкурса прошел в ноябре на таиландском острове Пхукет и собрал десятки представительниц разных государств.

По словам Исмагиловой, конкурс оставил яркие впечатления от программы, съемок и общения с конкурсантками из других стран.

«Конкурс национальных костюмов запомнился больше всего, потому что я во многих странах, которые там были представлены, не была, и через костюм я почувствовала масштаб этого конкурса, насколько это величественные страны», – поделилась она.

Участница отметила, что на старте возникали языковые барьеры из-за разных акцентов, но позже девушки сблизились. Особенно тесно Амелия подружилась с конкурсантками из Нигерии и Кении.

По итогам поездки Самира получила предложения о сотрудничестве от брендов, а также приглашения выступить спикером в двух модельных школах, чтобы рассказать начинающим моделям о перспективах участия в международных смотрах.

Куратор участницы – «Мисс Европа – 2024», интернациональный директор и судья международных конкурсов красоты Роза Гадиева отметила, что Самира сумела ярко проявить себя на мировой арене и произвести впечатление на жюри благодаря своему характеру.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вот Самира именно этим взяла членов жюри – то, что она очень яркая, немного даже властная и всегда может сказать: „Нет, это мне подходит“. То есть мы, татарские женщины, всегда знаем, чего мы хотим, и нас невозможно прогнуть. И такие конкурсы открывают большое количество дверей: девушки развиваются, получают контракты и предложения, раскрываются и находят подруг в разных странах», – подчеркнула Гадиева.