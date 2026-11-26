Нурсина Гумерова из Заинска проводила на специальную военную операцию обоих сыновей – Салавата и Раушана. Один из них погиб, второй получил ранение и перенес 21 операцию. Сегодня женщина живет с памятью о старшем сыне и переживает за младшего, который вернулся домой по состоянию здоровья.

С мужем Айратом Нурсина вместе уже 37 лет. Они вырастили двух сыновей, а теперь живут на заслуженном отдыхе в деревне Суык-Чишма – на малой родине главы семьи.

Сама Нурсина родом из Чубуклы, Айрат – из соседней Суык-Чишмы. Познакомились они на деревенском Сабантуе. К тому времени девушка уже окончила школу и поступила в Нижнекамский нефтехимический техникум. После свадьбы молодая семья переехала в город. Первое время супруги жили в общежитии. Чтобы получить квартиру, Нурсина устроилась дворником, а позже вместе с мужем много лет работала на Заинском колесном заводе.

Сыновья Салават и Раушан учились в татарской гимназии. После школы оба отслужили в армии: Салават – в Белгородской области, Раушан – в Перми. Мать вспоминает, что мальчики с детства росли самостоятельными и ответственными.

Когда началась специальная военная операция, оба решили отправиться на фронт. Первым, 2 сентября 2024 года, ушел Салават. Через десять дней за ним последовал Раушан.

До этого Салават ездил в Донецкую и Луганскую Народные Республики, где участвовал в восстановлении детских площадок. Работа была непростой, но он видел, как нужна помощь людям, и решил, что должен быть там, где от него будет больше пользы.

Перед отъездом Салават признался брату: «Я не боюсь туда ехать, но боюсь сказать об этом маме».

Фото: Салават

Последний разговор с матерью состоялся 12 сентября. Сын старался успокоить ее: «Мама, у меня все хорошо. Читай за меня молитвы». Салават дважды выходил на передовую. 20 октября он погиб.

Нурсина до сих пор вспоминает, каким сын был в детстве.

«Салават с детства был очень отзывчивым мальчиком. Он очень любил бегать – это увлечение потом очень пригодилось ему в армии. Он рассказывал, что даже ночью выходили на пробежки. Я ему говорила: “Сынок, не все ведь так бегают”, а он: “Таких, мама, я за ручку брал и вместе бегали”», – рассказывает она.

Раушан тоже получил тяжелое ранение. Ему пришлось перенести 21 операцию. Врачи в Санкт-Петербурге отметили, что важную роль в его спасении сыграла операция, проведенная в Волновахском госпитале. Сейчас по состоянию здоровья он освобожден от военной службы.

Фото: Раушан

Нурсина благодарна боевым товарищам сына, которые помогли ему выбраться с поля боя. Позже Раушан встретился в Чите с военнослужащим из Альметьевска, который также участвовал в его спасении.

В семье всегда молились за сыновей. Нурсина говорит, что учила их этому с детства. По ее словам, Салават читал молитву даже в последние минуты жизни, а Раушан рассказывал, что произносил их вслух, когда отправлялся на передовую.

«Салават часто снится мне – вижу его школьные годы, 12–13 лет. Особенно он приходит во сне, когда должно случиться что-то хорошее», – делится женщина.

В День матери Нурсина желает всем женщинам, которые ждут своих сыновей и дочерей, терпения и душевных сил. И чтобы у каждой была возможность дождаться своих родных и обнять их.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой