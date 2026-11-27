Фото: скриншот видео с kremlin.ru

Студентка 2-го курса Университета Иннополис, призер Национальной технологической олимпиады 2026 года Элина Рахимова рассказала президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву о способах применения ИИ в целях охраны природы. Встреча глав государств со школьниками и студентами прошла после пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Кремля.

Элина Рахимова пояснила, что о решении проблем экологии с помощью ИИ впервые задумалась в 10-м классе, узнав об озоновых дырах. В 2024 году после аварии, приведшей к выбросу мазута в Азовское море, она сочла актуальной задачу выбора конкретного места нахождения мазута на дне моря для его очистки в условиях ограниченного из-за надвигающегося шторма времени.

«Я предлагаю объединить <...> возможности и создать ИИ-помощника как компьютерную модель. Она будет сопоставлять находки робота с прогнозом волн и течений и по опыту прошлых выездов оценивать, куда нам лучше сейчас направить свои силы для очистки и сколько времени будет занимать сбор мазута», – отметила студентка.

«В будущем я представляю это как цифровую модель, которая будет обновляться по мере поступления новых наблюдений и новых данных», – уточнила она, добавив, что подобная модель может использоваться и на суше для определения вероятного направления распространения лесного пожара. «Я бы хотела, чтобы технологии давали людям возможность действовать до наступления самой опасности», – подчеркнула начинающая исследовательница.

Лидеры России и Казахстана после этого вспомнили о других вопросах, связанных с изменением климата, а также с иными процессами: исчезновением Аральского моря, циклами опускания и подъема вод Каспийского моря, нехваткой воды в странах Центральной Азии, возможных последствиях создания канала между Каспием и Черным морем.

«Обязательно задумаюсь об этом», – пообещала Элина Рахимова. «Задание получили», – отреагировал представлявший ее в начале разговора глава Сбербанка Герман Греф.