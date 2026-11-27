Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представлять Татарстан на международном конкурсе красоты «Мисс Европа – 2027» будет 16-летняя Амелия Минкина. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала «Мисс Европа – 2024», интернациональный директор и судья конкурсов Роза Гадиева.

Амелия Минкина призналась, что сам отбор стал для нее неожиданностью: заявку и фотографии руководству конкурса втайне от нее отправила мама.

После прохождения отборочного тура девушка приступила к подготовке: тренирует дефиле, осваивает макияж и укладку, а также анализирует выступления участниц крупных международных смотров.

«Пока что мы держим образ в секрете – следите за нами, узнаете. Но, скорее всего, это будет образ царицы Сююмбике», – заметила Минкина.

Главным ожиданием от предстоящей поездки она назвала знакомство с конкурсантками из разных стран Европы, их культурой и менталитетом.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На конкурс, который пройдет в столице Ливана Бейруте, Роза Гадиева отправится вместе с Амелией. Она отметила, что грядущий смотр станет особенным, поскольку традиции проведения мероприятия исполняется сто лет. По словам Гадиевой, конкурсные образы участниц традиционно дополняют национальными элементами – орнаментами, сережками, брошками и тюбетейками, чтобы подчеркнуть региональный колорит.

«Я надеюсь, мы сможем блеснуть, потому что у меня на Амелию возложены большие надежды. Несмотря на ее юный возраст, у нее очень большой модельный опыт, и ее мама – тоже участница мировых конкурсов, поэтому, я думаю, у нас очень такая сильная большая команда нарисовалась тоже. И надеемся обрадовать вас хорошим результатом», – подчеркнула Гадиева.