Фото предоставлено Аделией Зарифуллиной

13 ноября в Детской музыкальной школе №1 им. Э. Бакирова в Елабуге прошли мастер-классы в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Для юных музыкантов это стала редкая возможность получить персональные консультации от признанных мастеров сцены. Занятия провели Владислав Захаров (флейта), Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Аделия Зарифуллина (фортепиано) и Ильназ Дудкин (баян).

Ребята разобрали свои программы, получили ценные советы по технике и исполнительскому мастерству. По итогам прослушиваний лучшие участники будут приглашены на Гала-концерт в Казань.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».