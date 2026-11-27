Сегодня в полдень на трассе в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам нового сезона. От нашей страны в нейтральном статусе туда отправились четверо: Коростелев, Непряева, Терентьева, а также Волков. Каковы шансы российских лыжников в столь усеченном составе добыть результат – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети Савелия Коростелева

Историческая часть

Всегда, когда российские спортсмены едут куда-то выступать, любопытно узнать что-то об этом месте. А тут и повод особенный – первый за пять лет этап Кубка мира в финской Руке для отечественных спортсменов. Тут важно отметить, что сама Рука – это горнолыжный курорт, находящийся в 25 километрах от города Куусамо (северо-восток Финляндии). Кстати, он насчитывает чуть больше 15 тысяч человек.

Этот курорт работает еще с 1950 годов, но этапы Кубка мира проводятся там лишь последние 26 лет. Все они часть большого праздника, который обычно проводят в конце ноября, – Ruka Nordic. И если вы думаете, что это торжество состоит только из лыжных гонок, ошибаетесь – параллельно идут также соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Но мы вернемся к лыжным гонкам, их проводят на специальном стадионе – Rukan Hiihtostadion. Вокруг проложена сеть трасс – общая протяженность маршрутов составляет 240 км. Кроме того, на курорте есть трамплины – большой и тренировочный. Добавим и еще один факт: российские спортсмены знают, как здесь побеждать. Из самого свежего: в 2021 году тут всех обыгрывал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в классической гонке преследования на 15 километров. В той гонке, кстати, вообще весь пьедестал был российский – следом расположились Устюгов и Мальцев.

Трасса в Руке Фото: fis-ski.com

Тогда же была здесь победа и нынешнего супруга Натальи Терентьевой Александра – он был сильнее всех в классическом спринте. На минуточку, он тогда обыграл не кого-нибудь, а самого Йоханесса Клебо.

Коростелеву нужны победы, Волков заскочил в последний вагон

А теперь давайте о тех, кто наши самые смелые мечты попытается превратить в жизнь в эти выходные, – о российских лыжниках. И начнем с мужской части команды. В Руку отправился Савелий Коростелев, представляющий во внутренних соревнованиях Татарстан. А накануне вечером к нему примкнул и Сергей Волков. В своих социальных сетях спортсмен опубликовал ответное письмо от FIS, где было сказано, что он зарегистрирован на финский этап. Правда, как отметил сам Сергей, успеет только на воскресную гонку – масс-старт на 20 километров свободным стилем.

Иная ситуация у Коростелева. Если честно, то по итогам прошлого сезона в этом мы ждем от него прорыва на Кубке мира. И к этому, как мне кажется, есть все предпосылки. Во-первых, Савелий в прошлом году, когда уверенно «залетел» в мировую элиту, убедил нас, что способен быстро обучаться. Да, совсем не получались спринты, но вот дистанционки – совсем другое дело. Да и мы помним, как на том же январском «Тур де Ски» он изрядно помотал нервишки и норвежцам, да и всем остальным. А потом была Олимпиада – не ошибусь, что это словно визитная карточка Коростелева. Если помните, там он был четвертым в скиатлоне, а если бы судьи дисквалифицировали француза Деложа за срез трассы, то мог уехать и с медалью с первых Игр в карьере.

Савелий Коростелев Фото: «Татар-информ»

Потом было и пятое место в марафоне, где мог цепляться максимум за четверку, но уступил еще одному представителю «трехцветных» Тео Шели. А до тройки там было далеко и, скажем честно, не по силам на тот момент для россиянина – тягаться с Клебо и его партнерами в тот день было невозможно. Потом была бронза в разделке на Кубке мира. И надежда на светлое будущее. А недавно – победа на предсезонном турнире в Муонио. Конечно, вы можете сказать, что там не было сильнейших. Но с другой стороны – даже в такой ситуации Коростелев должен был доказать, что возмужал. И, кажется, доказал. Осталось показать это на практике. Сегодня – первая попытка.

Сестры едут в Финляндию с разными вводными, но с единой задачей

В женской части нашей команды все довольно буднично и без сюрпризов – поехали Наталья Терентьева и Дарья Непряева. Да, у многих в нашей стране возникали вопросы по Даше – дескать, она даже отбор не проходила. И решением тренерского штаба не отбиралась. Но а с другой стороны – она первой из наших лыжниц смекнула, «куда ветер дует», и отправилась в Финляндию заранее, чтобы не попасть под визовый шлагбаум россиян с 16 ноября.

Тут вообще нужно в очередной раз отметить роль президента Федерации лыжных гонок РТ Ильшата Фардиева, в том числе и для российских лыж. Именно республиканская федерация помогла татарстанским спортсменам заранее приехать в Финляндию на сборы.

Да и потом, как кажется, чисто по-человечески, младшая из сестер свой шанс заслужила хотя бы прошлым сезоном. Если помните, для нее, как и для Коростелева, он начался с декабрьских этапов. До сих пор помню, как ее мама давала интервью и рассказывала, как передавала вещи в другом городе, чтобы Даша успела на этап в Давосе.

Затем была и итальянская многодневка. И хорошая по ее меркам Олимпиада в Италии. И расставание с Волковым, и роман с Коростелевым. И вот сейчас новая глава мировой саги – первый этап Кубка мира в Руке. Не знаю, понимает ли сама Непряева, но теперь от нее будут ждать куда большего, чем полгода назад. Так же, как большего мы ждем и от олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой. Она вернулась после рождения ребенка.

Наталья Терентьева Фото: «Татар-информ»

И пока, прямо скажем, даже с не самыми топовыми соперницами в Муонио стала лишь шестой. Но время доказывать пришло. И есть полная уверенность, что Наташа это сделать может. Кстати, девчонок в своих социальных сетях неожиданно поддержала и Вероника Степанова.

Добавим, первый этап Кубка мира стартует сегодня в финской Руке разделкой на 10 километров в 12:30 по московскому времени.