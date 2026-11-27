Сегодня в рамках рабочего визита делегации Республики Татарстан в Казахстан состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Документ подписали председатель Комитета Данияр Тургамбаев и министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Согласно полученным данным, меморандум направлен на развитие сотрудничества в деле сохранения и устойчивого восстановления популяции снежного барса на принципах равенства и взаимного уважения. Стороны договорились о проведении совместных научных программ и поддержке экологических просветительских кампаний.

Также в рамках рабочего визита делегация Татарстана посетила национальный парк «Алтын-Емел», где состоялась презентация научной программы Татарстана по сохранению снежного барса. Свою работу по сохранению снежного барса представили и специалисты Института зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан, которые также принимали участие в рабочей встрече.

В структуре института действует специализированный Научно-исследовательский центр мониторинга снежного барса. Казахстанские коллеги поделились опытом мониторинга популяции, полевых исследований и подходов к охране вида.

Напомним, ранее на площадке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Астане прошла рабочая встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азата Зиганшина с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибеком Куантыровым.