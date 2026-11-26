На площадке «Дома Знаний» в Казани прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», федеральным экспертом Александром Городецким. Он выступил перед школьниками и их родителями и рассказал, как выстраивать карьеру осознанно – от понимания собственных желаний до успешного прохождения собеседований. Мероприятие организовано в рамках просветительской инициативы Общества «Знание».

Спикер начал с вопроса «зачем вы здесь» и предложил аудитории проверить, кто может точно сказать, как планирует свою профессиональную траекторию: таких оказалось около 10%. Затем присутствующие разбирали, какие задачи хочется решать в течение жизни, а не за что больше платят.

Первый практический блок касался декодирования резюме – перевода штампов вроде «ответственный» и «коммуникабельный» в конкретные результаты. Далее Городецкий обратился к теме искусственного интеллекта: обсудили, почему тем, кто действительно разбирается в нейросетях, будут платить больше, и как ИИ-агенты могут автоматизировать рутину в небольших компаниях.

Кроме того, лектор затронул страх публичных выступлений и поделился тремя приемами борьбы с ним. Аудитория узнала об эмпатическом слушании как ключевом навыке коммуникации, концепции «для кого я свой» и подготовке к встрече с работодателем. В финале разобрали вопросы зала – про фриланс, критерии успеха, ошибки и «красные флаги» на собеседованиях.

Участники научились превращать абстрактные формулировки в резюме в конкретные истории с результатами и использовать нейросети для подготовки к собеседованиям – проверять резюме на типичные ошибки и просить ИИ сыграть роль строгого интервьюера. Присутствующие освоили формулу сторителлинга «задача – что сделал – что получилось – чем подтверждаешь» и поняли, как задавать работодателю вопросы о критериях оценки и образе конечного результата.

Практические упражнения – три строчки о себе, «для кого я свой» на десять пунктов, парное интервью на 45 секунд – позволили сразу применить знания. Кроме того, аудитория изучила механику эмпатического слушания: полностью убрать внутренний диалог, задавать наводящие вопросы и направить все внимание на собеседника. Слушатели также получили самопрактику – выслушать близкого человека и записать в дневник, что нового удалось увидеть.

«На любом выступлении стремитесь отдать, а не взять. Даже когда нужно продать проект, получить инвестиции или работу, воспринимайте это как «я пришел что-то подарить» – интересную историю, шутку, энергию. Это сразу убирает барьер между вами и аудиторией», – поделился Александр Городецкий.

Эта мысль прозвучала и в совете писать резюме так, чтобы заинтересовать уставшего специалиста по подбору персонала, и в рассказе об эмпатическом слушании, когда для собеседника важнее вас нет никого на свете.