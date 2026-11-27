Фото: Денис Речкин, пресс-служба главы Марий Эл

Глава Марий Эл Юрий Зайцев посетил возрожденную мечеть «Изге мечет» («Священная мечеть») в деревне Ляжбердино Параньгинского района соседней с Татарстаном республики и пообщался с имам-хатыбом Раилем Шарафеевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Фото: Денис Речкин, пресс-служба главы Марий Эл

Глава республики передал в дар мечети шамаиль – панно с цитатой из Корана. «Символично, что эту мечеть построили в Год единства народов России. Для жителей деревни это центр притяжения и место, где можно обрести душевный покой. Сейчас, в непростое время, особенно важны духовность, вера и надежда. Мечеть – как раз такое место: здесь можно остаться наедине с мыслями, попросить прощения, найти мудрый совет. Вера нередко становится той самой опорой, на которую мы можем опереться», – заметил Юрий Зайцев.

Фото: Денис Речкин, пресс-служба главы Марий Эл

«Марий Эл – многонациональная республика, и такие проекты особенно ценны, когда рождаются всем миром. Именно так, сообща, мы сохраняем традиции и укрепляем согласие между народами», – подчеркнул он.

Фото: Денис Речкин, пресс-служба главы Марий Эл

Имам-хатыб Раиль Шарафеев поблагодарил главу республики за подарок. «Мечети не было у нас больше ста лет. Год единства народов России – это как знамение. Так получилось, что в этот год общими усилиями нам удалось ее достроить», – рассказал имам-хатыб.

Фото: Денис Речкин, пресс-служба главы Марий Эл

Мечеть в Ляжбердине имеет давнюю историю: согласно документам, она существовала уже в 1771 году. В 1930-е годы мечеть была утрачена из-за антирелигиозной политики советской власти тех лет. В 2023 году в деревне заложили фундамент новой мечети вместимостью 100 человек, инициативу поддержало Духовное управление мусульман Марий Эл. Годом единства народов России 2026-й был объявлен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.