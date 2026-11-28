Молодые специалисты поколения Z все реже готовы мириться с переработками, нарушением трудовых прав и некомфортными условиями на работе. Если их что-то не устраивает, они предпочитают искать другое место, а не терпеть неудобства ради сохранения должности. Об этом эксперт по рынку труда Оксана Волкина рассказала в эфире телеканала «Крым 24».

По словам Волкиной, молодые работники активно пробуют себя в новых профессиях и направлениях, но не всегда сразу понимают, чем хотят заниматься. Поэтому специалисты в возрасте 20–25 лет нередко меняют работу, чтобы найти подходящую сферу.

Изменилось и отношение к карьере. Если раньше многие стремились годами оставаться на одной должности, то теперь молодые сотрудники чаще выбирают гибкий график, свободу в организации работы и справедливую оплату за фактически выполненные задачи.