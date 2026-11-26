Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

Семья Касимхановых из Нижнекамска регулярно готовит для участников СВО порционные каши. Каждый месяц Марат, его супруга и дочь Азалия делают около 300 упаковок домашней еды, которую удобно брать с собой и разогревать в полевых условиях.

Для приготовления и фасовки каш семья приобрела специальное оборудование. Готовую еду герметично упаковывают, поэтому она не требует хранения в холодильнике и не боится жары. По словам Касимхановых, боец может поесть прямо из упаковки – тарелка для этого не нужна.

Помимо каш, семья заготавливает гренки и собирает чайные наборы. В каждый кладут два пакетика чая, конфеты и бублики – получается небольшая порция, которой хватит на чаепитие.

Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

Касимхановы привозят свою помощь в пункт сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72б. Здесь принимают и другие необходимые для бойцов вещи. Сейчас, с наступлением холодов, особенно востребованы медикаменты, теплое белье, одежда, а также парафин и воск для изготовления окопных свечей.

Волонтеры группы «Добрые сердца» отмечают, что банок для свечей жители приносят много, а вот материалов для их изготовления не хватает. Пункт сбора открыт ежедневно.