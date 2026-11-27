Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации бывший глава Дагестана и экс-постпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов презентовал свою книгу «Мой татарский народ». Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Книга «Мой татарский народ» издана в мае текущего года в рамках программы мероприятий «Казань – культурная столица Организации исламского сотрудничества (ОИС)» в авторской серии «Народы моей России». Издание посвящено истории, традициям и культурному наследию татар, призвано способствовать популяризации этнокультурного многообразия России.

Книгу ее автор посвятил 90-летию Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Она начинается с предисловия «Напутствие татарского друга», написанного Почетным Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.

Открыл мероприятие вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Презентацию книги «близкого друга Республики Татарстан» в стенах полпредства он назвал историческим событием.

«Татары – один из древнейших народов нашей страны. Это фактически второй народ по численности. Народ с богатейшей историей, с крепкими культурными корнями», – сказал в свою очередь Рамазан Абдулатипов. И добавил, что «у каждого должен быть свой татарский народ – нас по жизни сопровождают представители этого народа».

Председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов отметил, что книга вышла в свет в Год народного единства (объявленный Президентом России Владимиром Путиным). «Это еще раз показывает уникальность нашей страны», – выразил уверенность он.

Книгу выпустил издательский дом «ЧИТАЙ» при Духовном управлении мусульман РФ. «Рамазан Гаджимурадович очень трепетно относился к работе над книгой. Сказал, чтобы она получилась не хуже „Моего дагестанского народа“», – прокомментировал работу над изданием Рушан хазрат.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Марат Гатин, депутаты Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин и Марат Нуриев, бывший первый вице-премьер Азербайджана Аббас Абасов, декан факультета международных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, дипломаты, литераторы, журналисты.

Приветствуя писательницу и журналистку Назифу Каримову, невестку башкирского поэта и прозаика Мустая Карима, Абдулатипов пообещал, что следующая книга будет о башкирском народе. «Он написал предисловие к одной из моих книг. Это был один из красивых и умных людей нашей страны», – сказал он о Кариме.

Помимо прочего, гость полпредства представил свою книгу «От родовой башни до ворот Кремля». Это юбилейное мультимедийное издание, выпущенное к его 80-летию. До начала презентации гости смогли познакомиться с картинами, написанными экс-чиновником.

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов был главой Дагестана с 2013 по 2017 год. Позднее, с 2018 по 2023 год, работал постпредом России при Организации исламского сотрудничества. Доктор философских наук, профессор, действительный член РАЕН, специалист в области культурологии, истории и межнациональных отношений, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, директор центра Финансового университета при Правительстве РФ.