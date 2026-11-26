15 ноября в Органном зале Набережных Челнов состоялся концерт «Моцарт: портрет в звучании» в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Зрители погрузились в иммерсивный моноспектакль о великом композиторе. На сцене выступили Алексей Шитиков (Моцарт), Аделия Зарифуллина (фортепиано) и Диляра Набиуллина (сопрано). Живое звучание камерного оркестра «Идиллиум» (дирижер – Ильназ Дудкин) создало неповторимую атмосферу.

Во второй части вечера прозвучала опера Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Партии исполнили Даниль Зиатдинов и Дмитрий Босов.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Фото предоставлено Аделией Зарифуллиной