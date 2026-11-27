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В Татарстане изменят правила назначения компенсации за детский сад и пособия многодетным семьям с родителями-инвалидами: теперь на поддержку могут рассчитывать и иностранцы, постоянно живущие в России не менее пяти лет, следует из постановления Кабмина РТ, проходящего антикоррупционную комиссию.

Согласно документу, будут внесены поправки в два действующих порядка. Первый документ уточняет, что компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях полагается не только гражданам России, но и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны не менее пяти лет.

Второй блок изменений касается ежемесячного пособия для семей с пятью и более детьми до 18 лет, где один или оба родителя имеют инвалидность либо хотя бы один ребенок признан ребенком-инвалидом. Такую выплату смогут получать граждане России, постоянно живущие в Татарстане, а также иностранцы и лица без гражданства, прожившие в республике не менее пяти лет.

Кроме того, сокращены сроки принятия решения: отделение профильного центра обязано вынести вердикт о назначении пособия либо об отказе в течение 14 рабочих дней после регистрации заявления со всеми документами и еще в течение одного рабочего дня направить заявителю итоговое решение – по почте или на электронную почту.