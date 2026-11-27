Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Примерно 300 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов России приняли участие во Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии «Кубок защитников Отечества», состоявшемся в Калуге. Татарстанец Андрей Слепцов занял первое место в стрельбе из лука, сообщает пресс-служба регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества».

Прошедшие состязания стали финалом двухлетнего цикла межрегиональных турниров «Кубок защитников Отечества», которые прошли во всех федеральных округах на протяжении 2025 и 2026 годов. Торжественное награждение состоялось в региональном Дворце спорта «Центральный».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заметила, что одна из главных задач Кубка – вовлечь ветеранов специальной военной операции в занятия адаптивным спортом, помочь им укрепить здоровье и вернуться к активной жизни. «Гордимся нашими ребятами, их достижениями и стремлением двигаться вперед», – заявила она.

Организаторами мероприятия выступили Госфонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, администрация Калужской области, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерация спортивного метания ножа и Всероссийская федерация спорта слепых при поддержке Министерства спорта РФ.

«Каждый участник турнира – победитель. У каждого своя героическая история, но, главное, что их объединяет, – боевой характер, победа над собой и большая воля к жизни. <...> Искренне желаю, чтобы этот Кубок стал для них новой точкой опоры, помогал двигаться вперед», – отметил глава региона Владислав Шапша.

Награды были разыграны в восьми дисциплинах. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и спортивном метании ножа. В программе спорта слепых прошли соревнования по пауэрлифтингу и настольному теннису (шоудауну).

Андрей Слепцов служил минометчиком в мотострелковом полку, действовавшем на Купянском направлении. С фронта он вернулся после получения тяжелой травмы. Ветеран начал заниматься стрельбой из лука сидя два года назад – этот вид спорта ему предложил его социальный координатор. Он согласился не сразу, но затем втянулся в тренировки и теперь показывает превосходные результаты.

«Я всю жизнь в спорте, поэтому вопрос, буду ли я им заниматься, передо мной не стоял. Но именно социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ настояла, чтобы я пошел в стрельбу из лука. Я ей за это очень благодарен. Такие турниры невероятно важны и значимы. Здесь уже многие знакомы, мы встречались раньше: кто-то болел за меня, кто-то – за соперников. До таких соревнований еще нужно дослужиться, и этот путь очень тернист. Но соперники сильные, все ребята молодцы, настоящие бойцы», – поделился впечатлениями татарстанец.

Татарстан представляли четыре ветерана спецоперации. Помимо Слепцова, это были Анатолий Широков и Дмитрий Голубцов, занявшие пятое и шестое места в пулевой стрельбе (класс SH2), а также Виталий Лебедев, ставший 11-м в метании ножа (ПОДА – дистанция 3 метра, класс Н).

С 2023 года проведены 16 комплексных физкультурных мероприятий среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества», в том числе три всероссийских и 13 межрегиональных. В них приняли участие более 2300 ветеранов боевых действий, получивших военные травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции.