В Татарстане более 4 тыс. ветеранов СВО прошли диспансеризацию, свыше 8 тыс. получили медицинскую реабилитацию. О том, как организована помощь бойцам и их семьям, говорили сегодня на XIII заседании дискуссионной площадки женщин-депутатов законодательных собраний ПФО, прошедшем в региональном отделении «Единой России».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основные направления помощи участникам СВО

В Татарстане выстроили систему, которая позволяет участникам СВО и их родным решать вопросы без хождения по кабинетам.

Базовые инструменты – это горячая линия «117», чат-бот «Забота о своих» и платформа «Народный контроль», где открыли 12 специальных направлений для поддержки семей военнослужащих, рассказала в ходе дискуссии Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Особое внимание в Татарстане уделяют и психологической помощи. Для тех, кто находится в тяжелом стрессе и не может выйти на связь с близкими, на базе психиатрической больницы имени Бехтерева запустили круглосуточную кризисную службу «Линия надежды». Она объединена с горячей линией «117», чтобы бойцы и их родные могли сразу получить профессиональную поддержку врачей и психологов.

Сария Сабурская: «В Татарстане выстроили систему, которая позволяет участникам СВО и их родным решать вопросы без хождения по кабинетам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако цифровые сервисы не заменяют личного общения. Аппарат Уполномоченного еженедельно проводит приемы и выезжает в районы. Сабурская, по ее словам, также регулярно посещает госпитали.

«Цифровые сервисы не могут сегодня напрямую общаться с гражданами, видеть их глаза, видеть их проблемы. И поэтому главным в нашей работе остаются личные встречи с населением», – подчеркнула Сабурская.

Она отметила, что в ходе визитов в больницы удается выяснить обстоятельства ранений бойцов и проверить, все ли положенные выплаты они получают. По ее словам, условия лечения в стационарах республики находятся на высоком уровне.

Елена Демьянова подчеркнула, что успех невозможен без совместной работы медиков, социальных координаторов и представителей Министерства труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медицинская поддержка

Медицинская реабилитация ветеранов выстроена вокруг межведомственного взаимодействия. Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова подчеркнула, что успех невозможен без совместной работы медиков, социальных координаторов и представителей Министерства труда.

Центрами ответственности по оказанию помощи ветеранам боевых действий стали госпитали ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Там круглосуточно работают кол-центры, специалисты которых по четким алгоритмам консультируют самих бойцов, их родственников и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

По словам Демьяновой, ключевой этап возвращения к мирной жизни – это диспансеризация, которую ветеран должен пройти в течение месяца после возвращения домой. Для этого организовали профилактические осмотры в 78 медицинских организациях республики, включая вечерние часы и субботы. На сегодняшний день более 4 тыс. ветеранов уже прошли диспансеризацию. Из них более половины направили на второй этап, 72% полностью его завершили, а 874 человека – на реабилитацию. Только 4,5% признаны здоровыми, у 95% выявили риски хронических заболеваний или уже имеющиеся болезни.

Что касается психологической помощи, в медучреждениях открыты 83 кабинета медико-психологического консультирования. Участникам СВО провели почти 5 тыс. консультаций, членам их семей – 8 тыс. С 2026 года идет скрининг на стресс-ассоциированные расстройства: обследовали 1540 демобилизованных и более 2 тыс. членов семей, у почти 300 человек выявили проблемы, их поставили на учет.

Бесплатное лекарственное обеспечение тоже налажено. Если в 2025 году ветеранам отпустили 4,5 тыс. рецептов, то за январь – ноябрь 2026-го – уже почти 17 тыс. Медицинская реабилитация проводится в три этапа на базе трех медучреждений. Всего с ноября 2022 года ее получили более 8 тыс. участников СВО.

«От ответственности, внимательности и эмпатии медицинских работников и вообще всех окружающих зависит то, как наш ветеран адаптируется к условиям мирной жизни и каково будет качество условий его жизни», – резюмировала Демьянова.

Сария Сабурская выделила две острые проблемы, с которыми бойцы и их семьи сталкиваются чаще всего Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юридические проблемы

Несмотря на отлаженную систему, остаются вопросы, которые требуют изменения федерального законодательства. Сария Сабурская выделила две острые проблемы, с которыми бойцы и их семьи сталкиваются чаще всего.

Первая касается установления причинно-следственной связи увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной службы. Тяжелые болезни, такие как онкология, психиатрические расстройства или заболевания системы кровообращения, впервые выявленные на службе, военно-врачебная комиссия не всегда связывает с военной травмой.

«И вот эти военнослужащие теряют право на определенные социальные выплаты», – пояснила омбудсмен.

Вторая проблема связана с потерей льгот из-за бюрократии. Военнослужащим, уволенным по состоянию здоровья, медико-социальная экспертиза часто устанавливает причину инвалидности «общее заболевание» вместо «военная травма». На пересмотр уходят месяцы, и все это время люди не получают положенные выплаты.

Сабурская предложила наладить оперативную передачу заключений военно-врачебной комиссии в бюро медико-социальной экспертизы без участия гражданина, а также предусмотреть перерасчет выплат с даты первичного установления инвалидности.