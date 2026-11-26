Помощь без лишней бюрократии: как в Татарстане поддерживают участников СВО
Как организована медицинская и психологическая помощь участникам СВО и их семьям в Татарстане
В Татарстане более 4 тыс. ветеранов СВО прошли диспансеризацию, свыше 8 тыс. получили медицинскую реабилитацию. О том, как организована помощь бойцам и их семьям, говорили сегодня на XIII заседании дискуссионной площадки женщин-депутатов законодательных собраний ПФО, прошедшем в региональном отделении «Единой России».
Основные направления помощи участникам СВО
В Татарстане выстроили систему, которая позволяет участникам СВО и их родным решать вопросы без хождения по кабинетам.
Базовые инструменты – это горячая линия «117», чат-бот «Забота о своих» и платформа «Народный контроль», где открыли 12 специальных направлений для поддержки семей военнослужащих, рассказала в ходе дискуссии Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.
Особое внимание в Татарстане уделяют и психологической помощи. Для тех, кто находится в тяжелом стрессе и не может выйти на связь с близкими, на базе психиатрической больницы имени Бехтерева запустили круглосуточную кризисную службу «Линия надежды». Она объединена с горячей линией «117», чтобы бойцы и их родные могли сразу получить профессиональную поддержку врачей и психологов.
Однако цифровые сервисы не заменяют личного общения. Аппарат Уполномоченного еженедельно проводит приемы и выезжает в районы. Сабурская, по ее словам, также регулярно посещает госпитали.
«Цифровые сервисы не могут сегодня напрямую общаться с гражданами, видеть их глаза, видеть их проблемы. И поэтому главным в нашей работе остаются личные встречи с населением», – подчеркнула Сабурская.
Она отметила, что в ходе визитов в больницы удается выяснить обстоятельства ранений бойцов и проверить, все ли положенные выплаты они получают. По ее словам, условия лечения в стационарах республики находятся на высоком уровне.
Медицинская поддержка
Медицинская реабилитация ветеранов выстроена вокруг межведомственного взаимодействия. Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова подчеркнула, что успех невозможен без совместной работы медиков, социальных координаторов и представителей Министерства труда.
Центрами ответственности по оказанию помощи ветеранам боевых действий стали госпитали ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Там круглосуточно работают кол-центры, специалисты которых по четким алгоритмам консультируют самих бойцов, их родственников и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».
По словам Демьяновой, ключевой этап возвращения к мирной жизни – это диспансеризация, которую ветеран должен пройти в течение месяца после возвращения домой. Для этого организовали профилактические осмотры в 78 медицинских организациях республики, включая вечерние часы и субботы. На сегодняшний день более 4 тыс. ветеранов уже прошли диспансеризацию. Из них более половины направили на второй этап, 72% полностью его завершили, а 874 человека – на реабилитацию. Только 4,5% признаны здоровыми, у 95% выявили риски хронических заболеваний или уже имеющиеся болезни.
Что касается психологической помощи, в медучреждениях открыты 83 кабинета медико-психологического консультирования. Участникам СВО провели почти 5 тыс. консультаций, членам их семей – 8 тыс. С 2026 года идет скрининг на стресс-ассоциированные расстройства: обследовали 1540 демобилизованных и более 2 тыс. членов семей, у почти 300 человек выявили проблемы, их поставили на учет.
Бесплатное лекарственное обеспечение тоже налажено. Если в 2025 году ветеранам отпустили 4,5 тыс. рецептов, то за январь – ноябрь 2026-го – уже почти 17 тыс. Медицинская реабилитация проводится в три этапа на базе трех медучреждений. Всего с ноября 2022 года ее получили более 8 тыс. участников СВО.
«От ответственности, внимательности и эмпатии медицинских работников и вообще всех окружающих зависит то, как наш ветеран адаптируется к условиям мирной жизни и каково будет качество условий его жизни», – резюмировала Демьянова.
Юридические проблемы
Несмотря на отлаженную систему, остаются вопросы, которые требуют изменения федерального законодательства. Сария Сабурская выделила две острые проблемы, с которыми бойцы и их семьи сталкиваются чаще всего.
Первая касается установления причинно-следственной связи увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной службы. Тяжелые болезни, такие как онкология, психиатрические расстройства или заболевания системы кровообращения, впервые выявленные на службе, военно-врачебная комиссия не всегда связывает с военной травмой.
«И вот эти военнослужащие теряют право на определенные социальные выплаты», – пояснила омбудсмен.
Вторая проблема связана с потерей льгот из-за бюрократии. Военнослужащим, уволенным по состоянию здоровья, медико-социальная экспертиза часто устанавливает причину инвалидности «общее заболевание» вместо «военная травма». На пересмотр уходят месяцы, и все это время люди не получают положенные выплаты.
Сабурская предложила наладить оперативную передачу заключений военно-врачебной комиссии в бюро медико-социальной экспертизы без участия гражданина, а также предусмотреть перерасчет выплат с даты первичного установления инвалидности.