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Народный фронт запустил всероссийский опрос, посвященный реализации национальных проектов и изменениям в основных сферах жизни граждан в 2025–2026 годах. Жителям всех субъектов Федерации, включая и Республику Татарстан, предлагают оценить, какие изменения они заметили в здравоохранении, образовании, социальной поддержке, жилищно-коммунальном хозяйстве и других направлениях. Принять участие в исследовании можно до 10 декабря, сообщает пресс-служба исполкома Народного фронта в РТ.

В Татарстане на реализацию 11 национальных проектов в текущем, 2026 году предусмотрены ассигнования из бюджета республики в размере около 53 млрд рублей. Часть средств уже направлена на конкретные объекты: по итогам года после капитального ремонта открылись 78 школ и 30 детских садов, построены пять новых школ и три детских сада. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 16 районах появится 33 новых фельдшерско-акушерских пункта. На благоустройство общественных пространств выделено свыше 2,6 млрд рублей – планируется обновить 51 территорию, включая парк «Заказанье» в Высокогорском районе и сквер «Тебриз» в Казани. Именно эти изменения и предлагается оценить жителям республики.

«Национальные проекты – это не абстрактные цифры в отчетах, а конкретные школы, ФАПы, дороги и парки, которые появляются в городах и селах Татарстана. Но важно понять, насколько эти изменения действительно ощутимы для людей. Именно поэтому мы призываем жителей республики принять участие в опросе и высказать свое мнение – оно ляжет в основу предложений по корректировке нацпроектов», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова.

Опрос проводится в рамках поручения Президента России Владимира Путина, которое тот дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2024 года. Участникам предлагается рассказать об изменениях, произошедших за последние два года в различных сферах жизни. В частности, вопросы касаются доступности и качества медицинской помощи, поддержки семей, образования, условий труда, ЖКХ, благоустройства городской среды, культуры, туризма, экологии и цифровизации.

Пройти опрос могут жители городов и сельских населенных пунктов из всех регионов России в возрасте от 15 лет. Организаторы рассчитывают, что исследование позволит собрать мнения представителей разных возрастных и социальных групп, сравнить оценки жителей крупных городов и небольших населенных пунктов и определить наиболее значимые для граждан проблемы.

Ответить на вопросы можно на сайте Народного фронта по ссылке – nk.onf.ru/surveys/NP2026-2. Участие анонимное и конфиденциальное, заполнение анкеты займет около 10–15 минут.

Полученные ответы будут проанализированы в обобщенном и обезличенном виде. Результаты опроса станут основой для подготовки экспертных предложений по повышению эффективности реализации нацпроектов. Кроме того, по итогам исследования планируется подготовить доклад главе государства.