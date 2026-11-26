13 ноября в Городском дворце культуры Елабуги в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» состоялась иммерсивная программа «Тукай». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Зрители погрузились в мир великого татарского поэта. Поэзия, музыка татарских композиторов и живая песочная анимация соединились в одно целое. Слово, звук и образ сплелись так, что строки Габдуллы Тукая начинали не просто слышать, но и видеть.

На сцене выступили лауреаты международных конкурсов Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Ильназ Дудкин (баян), заслуженный артист РТ Владислав Захаров (флейта) и художница Ляля Явкина (песочная анимация). Партия фортепиано – Аделия Зарифуллина.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Фото предоставлены Аделией Зарифуллиной