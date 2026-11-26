Фото предоставлено Верой Муратовой

В Нижнекамском районе намерены систематизировать работу по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Для этого совместно с центром «Патриот» создадут единый реестр героев. В него включат имена тех, кто пока не попал в электронную Книгу памяти, не отмечен памятными табличками в учебных заведениях и на мемориалах.

Об этом говорили на ежегодном пленуме Совета ветеранов Нижнекамского района, где подвели итоги работы за год и обсудили планы на 2027-й. Встреча прошла в Доме Первых с участием представителей ветеранских организаций, глав поселений, общественников и педагогов.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Как отметила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Александра Офицерова, работа над реестром потребует серьезного сбора и проверки информации. Важно учесть не только тех, чьи имена уже увековечены, но и героев, о которых пока нет сведений в официальных списках.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев подчеркнул, что в районе необходимо выработать единый стандарт сохранения памяти о защитниках Отечества.

«Каждый герой должен быть увековечен. У нас должен быть минимальный стандарт: памятник с именем и фамилией, в каждой школе – мемориальная зона с фотографиями и именами, на кладбищах – достойные аллеи героев и в селах, и в городе. А дальше уже народная инициатива, как, например, у ребят, которые предлагают свои проекты. Мы это поддержим», – сказал он.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Одну из таких инициатив представили ученики десятого класса Старошешминской школы. Полтора года назад школьники предложили возродить послевоенную традицию размещать на фасадах домов звезды в память о защитниках Родины. Так появился районный проект «Звезды героев».

Ребята разработали современный вариант памятного знака в цветах российского триколора. Такие звезды предлагают устанавливать на домах участников СВО. Если защитник погиб, один из лучей будет украшен георгиевской лентой. По задумке авторов, это позволит прохожим знать, кто из их соседей отправился защищать страну и какой ценой далась эта защита.

Фото предоставлено Верой Муратовой

На пленуме также обсудили работу ветеранских организаций. Председатель Совета ветеранов Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов рассказал, что в течение года активисты участвовали в организации городских праздников, чествовали первостроителей, восстанавливали памятники и благоустраивали аллеи Славы.

Отдельное внимание уделили помощи участникам СВО. С начала спецоперации силами Совета ветеранов для фронта собрали более 2 млн рублей. Пенсионеры передают автотранспорт, шьют нательное белье, собирают продукты, вяжут носки и перчатки, изготавливают маскировочные сети и пишут письма бойцам.

Фото предоставлено Верой Муратовой

О работе ветеранских объединений рассказал и председатель ветеранской организации строительной отрасли Нижнекамска Валерий Филиппов. В частности, он привел пример сотрудничества с политехническим колледжем. После обращения о помощи раненым бойцам мастерские учебного заведения разработали и наладили производство специальных надкроватных столиков для приема пищи. Партию изделий отправили в военные госпитали имени Бурденко и Вишневского, где их высоко оценили медицинские работники и пациенты.

Участники пленума единогласно поддержали представленные инициативы, в том числе предложение создать в районе Совет почетных граждан. Завершилась встреча награждением победителей муниципального конкурса, посвященного 60-летию Нижнекамска. Авторам лучших работ вручили кубки и дипломы.

Фото предоставлено Верой Муратовой