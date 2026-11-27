Фото сгенерировано ИИ

«Романтические отношения с ИИ? Это аморально! Продолжайте!» Эрик Добролюбов Корреспондент «Татар-информа»

Виртуальная любовь становится все убедительнее – но сможет ли она заменить живого человека с его желаниями и правом поступать не так, как нам хочется?

GTA VI уводит парней у девушек или это всемирная паранойя?

Видеоигры уже давно предлагают нам не только перестрелки и спасение мира. Они научились продавать то, чего в реальности молодому поколению сегодня все чаще не хватает: внимание, дружбу, привязанность и романтику. Последние исследования показывают, что поколение Z все чаще отказывается от секса по сравнению с другими поколениями. Исследования указывают на экономические и психологические факторы, а одним из основных называется цифровая среда и связанный с ней «быстрый дофамин»: соцсети, мессенджеры и онлайн-контент частично заменяют живое общение и дают быстрые стимулы, снижая потребность в живой близости.

Последний пример эту тенденцию наглядно подтверждает: в нашумевшей игре GTA VI герои Джейсон и Люсия – не просто напарники по преступному бизнесу, а пара, чьи отношения нужно поддерживать, играя за одного из них. В игре вы вместе собираете стол в совместном жилье, ходите на прогулки, должны оказывать знаки внимания и звать на свидания, а если вовремя не позвонить или не написать, то отношения могут испортиться. Так что реакция живых девушек по всему миру была ожидаемой: они стали обсуждать не получается ли так, что их половинки уделяют больше внимания Люсии, чем им самим, и запрещать проводить слишком много времени в новой «игрушке». И на их стороне действительно есть доля правды.

С одной стороны, ревновать к персонажу видеоигры – звучит абсурдно. В ресторан Люсия твоего бойфренда не поведет и не напишет в 3 часа ночи загадочно: «Привет, спишь? Снег идет». Но с другой, время, которое геймер проводит за игрой, вполне реальное. Если весь вечер он старается поддерживать отношения с виртуальной героиней латиноамериканской наружности, а на живое общение уже не остается ни времени, ни желания, то вопрос не такой уж однозначный.

Впрочем, я бы не стал превращать это в трагедию и теребить смартфон в ожидании сообщения ненаглядного. Во-первых, GTA VI максимально эмансипированный: управлять можно и Джейсоном, и Люсией. Девушка-геймер точно так же может проводить время с виртуальным мужчиной, любоваться его «кубиками» на пляже Вайс Сити, ходить с ним на свидания и следить за развитием романа.

Да и GTA VI – далеко не первопроходцы. В культовых РПГ «Ведьмак 3» и The Elder Scrolls V: Skyrim игроки давно могли заводить отношения со второстепенными персонажами, а теперь искусственный интеллект делает эту историю еще глубже. С помощью SkyrimNet модельки персонажей (NPC) могут беседовать с игроком, помнить предыдущие встречи и реагировать на его поступки. А дополнение Relationships позволяет развивать отношения от знакомства до романа, предложения и свадьбы.

Игрок может не просто выбрать одну из заранее прописанных реплик, а фактически настроить характер своей виртуальной спутницы. Хочется нежности и заботы – пожалуйста. Нужна ревнивая пассия, которая будет устраивать сцены, обижаться, создавать эмоциональные качели – дерзай, друг, на свой страх и риск. Только заодно не забудь проверить, прошла ли оплата психологу.

Для невротиков с тягой к типажу «драма куин» – шикарный вариант, чтобы закрыть свои детские дефициты. По сути, геймер может выбрать себе симпатичную вампирессу Серану, «прописать» ей в промпте «безоговорочное обожание» и получить виртуальную героиню фильма «Обсессия», которая не сможет без него жить, а по ночам будет шептать проклятия. А если что-то не понравится, настройки всегда можно поменять. В реальной жизни так, конечно, не получится. Но признайтесь, хотелось бы, а?

Настроенная «любовь» vs непредсказуемость живого человека: сможет ли ИИ когда-нибудь заменить реальные отношения

На самом деле идея настраиваемого партнера появилась задолго до современных нейросетей. Виктор Пелевин еще в романе «S.N.U.F.F.» описал мир, в котором искусственные женщины могут быть практически полностью подстроены под своего владельца.

У главного героя Дамилолы Карпова есть Кая – биосинтетическая спутница, которую он может программировать. Причем речь идет не только о внешности или отдельных репликах. Карпов настраивает ее характер, в том числе уровень того самого «сучества», которое делает женщину язвительной, капризной и склонной к конфликтам.

И вот здесь Пелевин попадает в интересную точку. Карпов ведь не хочет, чтобы Кая была просто удобной женщиной, которая всегда соглашается с ним и говорит приятные вещи. Ему нужна спутница, которая может спорить, раздражать, устраивать сцены и держать его в эмоциональном напряжении. Он сам создает для себя непростые отношения, а потом оказывается внутри них.

Когда Кая начинает проявлять чувства к другому мужчине, Дамилола ревнует. Хотя, казалось бы, чего переживать? Он ведь сам настроил ее характер, сам выбрал такие особенности поведения и в любой момент может изменить параметры. Но чем убедительнее становится искусственная спутница, тем сложнее герою воспринимать ее как обычную вещь.

И здесь возникает этический вопрос, который сегодня все чаще звучит в разговорах об искусственном интеллекте: если ты сам прописал партнеру желания, характер и реакции, насколько настоящими будут ваши отношения? И что делать, если созданная тобою женщина вдруг начинает вести себя совсем не так, как тебе хотелось?

Видеоигры и нейросети пока находятся где-то рядом с этой фантазией. Они уже могут дать внимание, эмоциональный отклик и ощущение нужности. Но у них есть одно важное преимущество перед реальным человеком: в конечном счете ты контролируешь ситуацию. Можно закрыть игру, изменить промпт, удалить мод или попросить нейросеть больше не спорить.

В жизни такой кнопки нет. Другой человек не обязан быть удобным, угадывать наши желания и оставаться рядом только потому, что нам этого хочется. И, наверное, именно в этом заключается одна из главных особенностей настоящих отношений.

Ведь реальное знакомство – это не только про мэтчи и совместный поход на выставку Архипа Куинджи. Это еще и словесная игра с полунамеками, включение на максимум остроумия и находчивости, волнение перед встречей, ожидание ответа. Это случайное прикосновение, неловкая пауза, внезапный смех. Иногда даже небольшая конкуренция за внимание может добавить эмоций.

И самое главное – ты никогда не знаешь наверняка, чем все закончится. Человек может удивить, разочаровать, отказаться от встречи или, наоборот, сделать что-то неожиданное. Он может не согласиться с тобой, иметь собственные планы и желания. Иногда это раздражает, иногда причиняет боль, но так и происходит настоящее сближение. Ты постепенно узнаешь другого человека, а не просто получаешь набор реакций, который заранее задал в настройках.

Разумеется, виртуальные отношения могут быть приятным дополнением к жизни. Они способны поддержать человека, которому одиноко, дать возможность пофантазировать, просто отвлечься от повседневности. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы привязаться к игровому персонажу. Но все-таки одно дело – провести вечер с Люсией или настроить себе идеальную спутницу в Skyrim, и совсем другое – полностью отказаться от реального общения, потому что виртуальный мир кажется гораздо удобнее.

Но кто знает, что будет уже в ближайшем будущем. Сегодня мы надеваем VR-очки, чтобы погрузиться в виртуальный мир, а завтра, возможно, появятся специальные костюмы и устройства – условные проводники между нашим телом и цифровой реальностью, которые смогут передавать прикосновения, тепло, запахи, объятия и другие физические ощущения.

А искусственный интеллект сможет не только поддерживать разговор, но и запоминать наши привычки, замечать перемены настроения, обижаться, проявлять инициативу, неожиданно радовать, спорить и даже предавать. Причем не по заранее прописанному сценарию, а с учетом всего, что происходило между вами раньше. Такая виртуальная спутница сможет быть нежной, заботливой, иногда капризной, иногда непредсказуемой. Она будет помнить ваше первое знакомство, любимые места, общие шутки и какие-то маленькие детали, которые в обычных отношениях делают двух людей ближе друг к другу.

Написал и сразу вспомнил «Бегущего по лезвию 2049», где у героя Райана Гослинга, репликанта Кея, была голографическая девушка Джой в исполнении Аны де Армас. Она могла появляться рядом с ним, разговаривать, приносить голографический бифштекс, проявлять нежность, делиться находками в литературе (Владимиру Набокову было бы приятно), поддерживать его и создавать ощущение, что между ними существует нечто большее, чем просто взаимодействие человека с программой.

Фото: скрин

Но то симуляция лишь на первый взгляд. Для самого Кея их связь была настоящей и эмоционально важной. Опустим, что сам агент Кей был репликантом, и в суровой реальности киберпарка по Дэни Вильневу уже через каких-то 22 года одна искусственная форма жизни будет создана для «развлечения» другой. Да, зритель здесь понимает, что Джой – искусственный интеллект, но все равно невольно начинает ей сопереживать. В какой-то момент уже не так важно, из чего состоит эта прекрасная милая девушка – из плоти и крови или из цифрового кода. Важно, что «чувствуют» Кей и Джой друг к другу. Так что когда другая репликантка Лав давит портативный проектор с Джой, уничтожая ее, эпизод вызывает настоящую боль и сопереживание не меньше той, что ощущалась, когда Роуз отпускала замерзшего Джека Доусона в океан в развязке «Титаника.

«Ты выглядишь одиноким. Я могу это исправить» – говорит Кею после тяжелой битвы с Лав огромная виртуальная копия Джой в качестве рекламного тизера, обесценивая все, что было между ним и «его» Джой.

И вот здесь начинается самая интересная часть разговора. Допустим, виртуальная девушка научится любить или же убедительно изображать любовь (границы уже не так четки) так, что мы будем уверены в ее чувствах и просто перестанем замечать разницу. Она будет ждать нашего возвращения, скучать, радоваться встречам, поддерживать в трудные моменты и даже грустить вместе с нами. Можно ли будет назвать это любовью? Или это просто совершенная имитация, созданная специально для того, чтобы человек чувствовал себя любимым?

Возможно, когда-нибудь мы дойдем до того момента, когда ответ на этот вопрос уже не будет казаться таким очевидным. А может быть, для кого-то он вообще потеряет значение. Если человек получает необходимые ему эмоции, чувствует себя счастливым и не испытывает одиночества, так ли важно, что его партнер существует только в виртуальном пространстве? Это уже отдельный философский спор, и, что-то мне подсказывает, уже очень скоро он перестанет быть исключительно фантастическим. О том, что́ есть любовь, люди спорят до сих пор. Если же окажется, что это всего лишь игра гормонов и прочей биохимии, которая со временем утихает, а уважение и привязанность остаются, то разницы не будет.

Философ Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» формулировал понятие любви как активную созидательную деятельность, постоянную работу и искусство , а не пассивное чувство, инстинкт или случайный дар . Вот в этом случае все куда сложнее.

Но пока все это все-таки больше похоже на сюжет научно-фантастического фильма, чем на реальную перспективу ближайших лет. Ни VR-очки, ни нейросети, ни самые продвинутые игровые механики еще не научились воспроизводить всю сложность человеческих отношений. Они могут подарить внимание, создать иллюзию близости, дать возможность прожить красивую романтическую историю. Но реальный человек – это не набор настроек. У него есть собственные желания, прошлое, настроение, слабости и право однажды поступить совсем не так, как нам хотелось бы.

И, как ни странно, именно это, наверное, и делает настоящие отношения такими ценными. Да, они требуют времени, сил, терпения и иногда изрядно треплют нервы. В них можно разочароваться, столкнуться с непониманием или получить отказ. Но в них есть и то, чего пока не может дать ни одна игра: ощущение, что другой человек выбрал тебя сам, а не потому, что ты выставил нужные параметры в настройках.

Так что я бы пока не стал переживать, что какая-нибудь Люсия из GTA VI или внушительный викинг из Skyrim уведет у геймеров и геймерш настоящих партнеров. Видеоигры могут стать отличным способом развлечься, пофантазировать и даже ненадолго почувствовать себя частью романтической истории. Возможно, со временем они научатся давать гораздо больше, вплоть до ощущения физической и эмоциональной близости. Но пока реальные отношения ни одна игра и ни один ИИ заменить не способны.

Эрик Добролюбов – всю жизнь ждет инопланетную цивилизацию на Земле, чтобы угостить чак-чаком и чаем с молоком, а взамен попросить забрать себя на край Вселенной и вернуть через 300 лет, чтобы написать роман-нетленку: «Человек, или Туда и обратно». А вообще, просто журналист «Татар-информа».