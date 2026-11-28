Длительный прогрев современного автомобильного двигателя на холостом ходу ускоряет износ моторного масла и способствует образованию нагара. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель компании «DSG-сервис» Евгений Гульчин.

По словам эксперта, на холодном двигателе электроника повышает обороты с обычных 800–900 до 1,3–1,8 тыс. в минуту и подает в цилиндры обогащенную топливную смесь. Если мотор долго работает в таком режиме, нагар образуется на свечах, поршнях, кольцах и клапанах. Кроме того, загрязняется катализатор.

Гульчин также обратил внимание, что водители обычно ориентируются на пробег при замене масла, а не на количество моточасов. Поэтому во время длительного прогрева двигатель продолжает работать, хотя километраж автомобиля не увеличивается. Такая привычка сокращает срок службы масла и может потребовать более частой его замены.