Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муслюмовский район представил в казанском Центре уникального мастерства свою программу на конкурс «Культурная столица Татарстана». Гостей ждали выставки, ремесленные мастер-классы, национальные подворья, экспозиции местных предприятий и концерт от фольклорных коллективов.

«Для меня в Муслюмовском районе – абсолютно уникальная атмосфера. У нас нет больших нефтяных компаний. Всё, что есть в муниципалитете, создано трудом народа. Также у нас уникальная природа: леса, озера и, конечно, река Ик. Кроме того, те, кто приезжает к нам, отмечают наше дружелюбие и гостеприимство», – рассказал журналистам глава района Альберт Хузин.

По его мнению, Муслюмовский район достоин звания культурной столицы Татарстана, так как именно там работает фольклорный ансамбль, получивший звание народного фольклорного ансамбля Российской Федерации, а местный театральный коллектив неоднократно становился победителем фестивалей.

Посмотреть на достижения своей малой родины пришел и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Это событие – большой красивый праздник, который мысленно возвращает на малую родину и радует земляков. Оно объединяет и вдохновляет. Мне приятно находиться в обществе людей, которые напоминают мне о моей малой родине», – поделился в беседе с журналистами глава РА «Татмедиа».

Салимгараев также отдельно упомянул особенности природы Муслюмовского района. Там есть прекрасные рыболовные места, которые часто привлекают путешественников.

Подробнее о событии можно прочитать в материале «Татар-информа» История с VR, традиции и фирменные блюда: что показал Муслюмовский район в ЦУМе.