Фото: пресс-служба РКБ

Бригады Центра Медицины катастроф РКБ Татарстана эвакуировали домой пациентов, находящихся в трех разных точках страны. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«Кто-то попал в ДТП в Запорожской области, у кого-то развился сепсис в Симферополе, а кто-то – попал в больницу с сердечной недостаточностью. Все эти пациенты родом из Татарстана. Мы своих не бросаем», – отмечают в РКБ.

Медикам приходилось забирать пациентов у других бригад, ехать поездом, а местами выжидать, чтобы безопасно проехать определенные участки пути. В настоящий момент все врачи и пациенты благополучно вернулись в Казань.