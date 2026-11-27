Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэром Шэньчжэня Ли Юном. Глава республики поблагодарил руководителя за гостеприимство и поздравил с успешным проведением саммита АТЭС, который состоялся в Шэньчжэне на прошлой неделе, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Шэньчжэнь – центр китайской IT-индустрии и один из крупнейших мегаполисов страны не только по размерам, но и по уровню экономического развития», – отметил Минниханов.

Он также поделился впечатлениями от посещения выставки высоких технологий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество – пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. В то же время уровень татарстано-китайского сотрудничества очень высокий и насыщенный. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным, превысив 3,3 миллиарда долларов», – подчеркнул Раис республики.

Отмечая, что Шэньчжэнь – один из мировых центров информационных технологий, Минниханов сказал, что для республики важно перенимать опыт создания технологических кластеров и поддержки инновационных компаний. Он также рассказал об одном из форматов работы с китайскими партнерами – форуме «РОСТКИ» – и пригласил делегацию Шэньчжэня принять в нем участие.

Мэр Ли Юн выразил Минниханову благодарность за внимание к Шэньчжэню, отметив, что знает о частых рабочих визитах Раиса республики. Он коротко рассказал о текущих показателях экономики региона и предложил сотрудничать по направлению промышленности, поскольку и Татарстан, и Шэньчжэнь обладают мощным промышленным потенциалом.

«Предлагаю укрепить сотрудничество в области образования. Мы знаем, что в Татарстане много хороших вузов, в том числе технических. Думаю, мы могли бы быть полезны в этом друг другу», – отметил мэр.