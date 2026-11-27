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На Оренбургском тракте в Казани пожилой мужчина ушел в гараж и ему стало плохо. Дверь гаража была закрыта изнутри, а ключей у членов семьи не было.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, по номеру 112 обратился сын мужчины, который заметил, что звуков из гаража не слышно, а отец не отвечает на звонки. На место прибыли спасатели ЗПСО № 2. Разблокировав двери, они нашли пожилого казанца в погребе глубиной 3 метра, подняли наверх и передали скорой.

«Тревогу поднял сын — и вовремя. Именно его внимание и настойчивость спасли жизнь отцу», – отмечают в МЧС.